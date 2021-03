V Rakúsku stúpa počet nakazených britským variantom koronavírusu

Juhoafrický variant dominuje len v tirolskom okrese Schwaz.

6. mar 2021 o 16:28 TASR

VIEDEŇ. Pred "pandémiou v pandémii" varoval v sobotu rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober. Dôvodom je stúpajúci počet nakazených, ako aj čoraz viac prípadov ľudí infikovaných britským variantov nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra APA.

Prevažuje britská mutácia

V priebehu niekoľkých týždňov sa v Rakúsku presadil britský variant koronavírusu, uviedol Anschober. Zatiaľ čo na prelome januára a februára bol podiel pôvodného variantu kmeňa koronavírusu 61,5 percenta, o tri týždne neskôr sa toto číslo znížilo na 36,3. Dominujúcim sa stal britský variant, ktorý tvorí aktuálne 58,4 percenta zo všetkých pozitívne testovaných.

"Prevaha britského variantu nie je pre Rakúsko dobrou správou. Je výrazne nákazlivejší ako pôvodný vírus - podľa najnovších výpočtov v Rakúsku až o 23 percent," varoval šéf rezortu zdravotníctva.

Ako vysvetlil, odzrkadľuje sa to na veľmi rozdielnom vývoji nákazy - zatiaľ čo pôvodný vírus má reprodukčné číslo približne 1, jeho hodnota je pri britskom variante alarmujúco vysoká na úrovni 1,23. Čím viac sa preto šíri tento variant, tým väčšie riziko nákazy hrozí obyvateľom Rakúska, upozornil minister.

V Rakúsku potvrdili 11 576 prípadov britského variantu a 454 prípadov juhoafrického variantu koronavírusu z 43 849 sekvenovaných vzoriek. Medzičasom sa na prítomnosť niektorého z variantov testujú všetky pozitívne vzorky. Juhoafrický variant dominuje len v tirolskom okrese Schwaz, no má klesajúcu tendenciu.

Zvyšujú tempo očkovania

"My všetci rozhodujeme naším konaním, či sa nám napriek dominancii nákazlivejšieho variantu podarí do Veľkej noci dobre zvládnuť túto krízu," poznamenal Anschober. Neskôr by sa podľa jeho očakávaní mala situácia zlepšiť vďaka vyšším teplotám, kratšiemu pobytu v uzavretých priestoroch a rýchlejšiemu tempu očkovania obyvateľstva.

Aktuálne bolo v Rakúsku podaných približne 800-tisíc dávok vakcín proti koronavírusu. "V marci sa počet doručených dávok vakcín oproti januáru a februáru strojnásobí, a od apríla ešte zdvojnásobí," prisľúbil Anschober.

V Rakúsku hlásili zdravotnícke úrady v sobotu za 24 hodín prírastok 2557 nakazených, čo znamená, že počty nových prípadov zostávajú stále na vysokej úrovni. Za uplynulých sedem dní pribudlo denne v priemere 2200 novoinfikovaných. O 25 na 8694 sa zvýšil doterajší počet obetí ochorenia COVID-19. Pozitívne bolo v krajine od začiatku pandémie testovaných 472 871 osôb.