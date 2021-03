Seniori z úkrytov vyšli len po vakcínu. Koronavírus v prestarnutom Taliansku zdevastoval generáciu

Tie isté opatrenia, ktoré mali seniorov udržať v bezpečí, ich zároveň oddelili múrom od vonkajšieho sveta.

6. mar 2021 o 16:45 Washington Post, CHICO HARLAN, STEFANO PITRELLI

CREMONA.V jednej z najviac zasiahnutých častí najprestarnutejšej krajiny Západu koronavírus v priebehu niekoľkých týždňov skosil jednu generáciu.

V domove pre seniorov v talianskom meste Cremona covid zabil viac než sto zo štyroch stoviek jeho obyvateľov. Šíriaca sa nákaza prinútila mesto, aby urýchlene objednalo osem chladiarenských prívesov, do ktorých pre nedostatok miesta uložili mŕtvoly.

Koronavírus stál aj za hrôzostrašnou scenériou, keď bolo možné pozorovať, ako sa k súkromným domovom dôchodcov rútia množstvá sanitiek. Ľudia v týchto zariadeniach umierali až o 400 percent vyšším tempom v porovnaní s dovtedajšou normou.

„Bola to príšerná bolesť,“ hovorí 82-ročný Gilberto Anelli, ktorému covid vzal manželku. Boli svoji 57 rokov a Gilberto teraz začína každé ráno tým, že sa prihovára k fotografii jeho zosnulej ženy.

Keďže pandémia koronavírusu zasiahla celý svet, obrátila život naruby azda každému človeku. Ibaže v krajine, ktorá sa stala prvým epicentrom nákazy v Európe, oficiálne dáta a osobné záznamy po roku ukazujú, že vírus zameral svoj úder na už beztak zraniteľnú vekovú skupinu obyvateľstva. A spôsobil tak historický nárast v úmrtnosti starších ľudí.

Rovnaké opatrenia, ktoré mali seniorov udržať v bezpečí, ich zároveň oddelili múrom od vonkajšieho sveta. Preživší na miestach, akým je Cremona v severotalianskom Lombardsku, sa teraz snažia vyrovnať s masovým počtom úmrtí medzi ich vrstovníkmi. Tieto udalosti ich však zároveň uvrhli do depresie, vyvolali pocit odlúčenia a zbytočnosti.

Koronavírus sa líši od iných pohrôm

Nie každú krajinu s prestarnutým obyvateľstvom covid zasiahol tak ničivo ako Taliansko. Pozoruhodnou výnimkou je Japonsko.

A, naopak, niektoré krajiny s mladšou populáciou, vrátane Spojených štátov, utrpeli mimoriadne straty.

“ Do mesiaca všetci pomreli. „ osemdesiatšesťročný Fulvio Signori o praiteľoch z domova seniorov

Ibaže v Taliansku sa podľa zdravotníckych expertov pod zvýšený počet obetí výrazne podpísala práve demografia. Šesťdesiatmiliónová krajina od začiatku pandémie eviduje takmer 100-tisíc obetí. Celosvetovo je tak šiestou najhoršou krajinou.

V tomto ohľade sa koronavírus líšil od iných pohrôm, vrátane vojen a pandémie španielskej chrípky z roku 1918, ktoré si vyžiadali najmä životy mladých ľudí.

V mnohých európskych krajinách bol mediánový (medián je stredová hodnota, pozn.) vek obetí covidu viac ako 80. V Taliansku je to 83 a medzigeneračný rozdiel je obzvlášť výrazný.

Aj napriek šíriacemu sa vírusu úmrtnosť Talianov vo veku 50 rokov a mladších v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi poklesla. Môžu za to opatrenia spojené s celoštátnou karanténou, ktoré ľudí okrem iného udržali doma, nevyrážali tak napríklad na cesty. Celková ročná miera úmrtnosti v krajine však napriek tomu vzrástla asi o 15 percent.

Márnica pojme naraz iba deväť tiel

Osemdesiatnici a starší – teda skupina, ktorá tvorí až sedem percent z celkovej talianskej populácie – predstavujú až 60 percent zo všetkých doterajších obetí covidu.

„Bolo to tu zničujúce,“ hovorí Emilio Tanzi, riaditeľ domova pre seniorov v Cremone, v ktorom bolo treba v jednej chvíli hľadať miesto pre 24 mŕtvych tiel. Márnica patriaca k tomuto zariadeniu pojme najviac deväť tiel naraz.

Osemdesiatšesťročný Fulvio Signori – jeden z preživších obyvateľov domova – hovorí, že pred pandémiou sa zvykol obklopovať priateľmi. Poschádzali sa po večeri v jeho izbe a on im púšťal nahrávky svojej vlastnej hudby.

Vyslúžený spevák Signori prežil svoj život na výletných lodiach, kde účinkoval navlečený v obtiahnutých nohaviciach a vo farebných tielkach. Podľa vlastných slov sa nacestoval toľko, že by sa to rovnalo 17-násobnej ceste okolo sveta. Stretol sa s Jacqueline Kennedyovou. V 80. rokoch strávil niekoľko mesiacov v Las Vegas, v meste, ktoré označil za plné „úsmevov a nenávisti“.

V domove pre seniorov boli pravidelnými členmi jeho publika bývalý elektrikár, vyslúžený autobusár a bývalý pracovník banky.

„Do mesiaca všetci pomreli,“ vysvetľuje Signori.

Hovorí, že keď hrá svoju vlastnú hudbu dnes, niekedy pridá na hlasitosti v nádeji, že skladby začuje niekto v inej miestnosti.

Rok, ktorý utlmoval nádeje

Kľúčom k prežitiu dvanástich mesiacov s pandémiou bol špecifický druh bolesti: izolovať sa od všetkých ostatných, vrátane svojich detí, vnúčat a priateľov.

Cremona, mesto spustošené covidom vlani k v marci, sa vyhlo podobne katastrofickej druhej vlne. Čiastočne preto, že sa také veľké množstvo najstarších ľudí rozhodlo chrániť.

Obrovské náklady spojené s týmto riešením však začali byť zjavné najmä v posledných týždňoch. Ľudia vo veku nad 80 rokov totiž práve v uplynulých týždňoch podnikli prvé kroky mimo svojich domov a bytov, aby sa stretli na šiestom poschodí nemocničného krídla, kde je oddelenie označené nápisom „očkovanie proti covidu“.

Títo ľudia v čakárňach – pred aj po očkovaní – opísali rok, ktorý postupne utlmoval ich nádeje na dôstojné prežitie poslednej etapy ich života.

Je pri zmysloch, no od ľudí si odvykol

Jedna z dôchodkýň povedala, že sa stala „ničotnou“. Ďalšia vysvetlila, že bola „úplne zatvorená u seba doma“. Pre niektorých poskytovala najbližší pravidelný kontakt s inými osobami iba televízia. Jeden muž neopustil svoj dom od jesene, keď dostal injekciu proti chrípke. Po príchode do nemocnice medzi ľudí bol príliš ohromený, aby vôbec dokázal hovoriť. Jeho syn, ktorý ho sprevádzal, uviedol, že jeho otec je úplne pri zmysloch, no už nie je zvyknutý na prítomnosť iných ľudí.

Deväťdesiattriročná Audilia Ruggeriová uviedla, že o sociálny kontakt do veľkej miery prišla už na začiatku pandémie, keď sa zatvorilo miestne centrum pre seniorov.

Bolo to miesto, kde sa stretla s priateľmi, dali si kávu, a pár hodín spolu hrali karty. Pre pandémiu sa pokúsila nahradiť osobný kontakt aspoň početnými telefonátmi, ale to podľa Ruggeriovej „fungovalo iba dočasne“.

Koncom februrára začala častejšie plakávať. Ruggeriová hovorí, že to bolo nahromadením nudy a smútku. Dcéra sa k nej dočasne prisťahovala, aby tak zastavila matkino postupné upadanie.

Seniori majú menej času, aby mohli vyčkávať

V Cremone ani prvé podané dávky vakcíny nevyvolali eufóriu a optimizmus ako inde na svete.

Pravidelnejšie vídanie rodiny by bolo skvelé. To isté platí aj pre výlety do hôr alebo či pláž, ak to situácia umožní. Ibaže očkovacia kampaň v Taliansku a v celej Európe napreduje pomaly.

Iba štvrtina Talianov vo veku nad 80 rokov dosiaľ dostala aspoň prvú dávku vakcíny a drvivá väčšina tých mladších ešte dlho nebude mať na očkovanie nárok. Pomalý návrat do normálu je však nákladnejší pre seniorov, ktorým zostáva menej času, aby mohli vyčkávať.

Radšej by umrel, ako žil bez nej

Gilberto Anelli vždy najbližším hovoril, že by radšej umrel, ako by mal žiť bez Gabrielly, svojej prvej a jedinej partnerky, ktorú stretol, keď boli obaja ešte tínedžermi.

Vlani v marci ju ako covid pozitívnu hospitalizovali, do týždňa zomrela. Zdá sa, že vírus bola pripravený zabiť aj Gilberta. Čerstvý vdovec strávil 57 dní v nemocnici, a keď začal znova dýchať sám a uvedomil si, že prežije, pocítil ešte hlbšiu úzkosť.

Na rehabilitačnej klinike povedal lekárovi, že sa bojí, že vstúpi do „tunela smútku“ a už nikdy z neho nevyjde. Po prepustení z kliniky sa nevrátil do svojho starého doma. Presťahoval sa k dcére a zaťovi. Anelli sa v prvých týždňoch sám označoval za „zombie“, bol takmer neschopný slova.

„Nesmial som sa, nehýbal,“ opisuje sám seba po návrate z nemocnice Anelli.

„Sedel som v kresle alebo na pohovke. Civel som na podlahu a myslel na svoju manželku.“

S Gabriellou boli navzájom takí prepojení, že Gilberto nikdy veľmi nenadväzoval priateľstvá. Ak jeden z manželov išiel na nákup do potravín, ten druhý sa pridal. Letá trávili na pobreží Jadranského mora a na výletných lodiach – ku všetkým týmto spomienkam sa Anelli vrátil, keď začal premýšľať, prečo zostal „opustený“.

Tabletky užije, nájsť nové radosti je ťažšie

Absolvoval tri sedenia u psychiatričky. Antidepresíva, ktoré Gilbertovi lekárka predpísala, mu pomohli zaspať.

Ale psychiatrička mu tiež poradila, aby si našiel nové radosti, a to sa ukázalo ako ťažšie splniteľná inštrukcia. Už nerád čítal; obával sa, že akákoľvek stránka v ktoromkoľvek románe by mohla vyvolať spomienku na jeho manželku. O hádanky ani krížovky nemal záujem. Aj s cestovaním by to bolo zložité. Ešte nebol zaočkovaný.

Postupom mesiacov sa naučil miesiť a piecť chlieb v liatinovej forme.

Začal chodiť na dlhšie prechádzky. Jeho tréningy sú vždy rovnaké. Trvajú hodinu a osem minút. Obuté má obnosené kožené mokasíny. „Spracovávam svoj smútok. Nemyslím si však, že niekedy odíde úplne.“