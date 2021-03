Francúzsko vyzvalo na jednotný prístup Únie k čínskym a ruským vakcínam

Francúzsky minister uznal, že s dodávkami vakcín do EÚ sú problémy.

5. mar 2021 o 13:08 TASR

PARÍŽ. Na jednotný a solidárny prístup v EÚ k zatiaľ neschváleným vakcínam proti koronavírusu vyrobeným v Číne a v Rusku vyzval v piatok francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune.

Informovala o tom agentúra Reuters.

Reagoval tým na kroky krajín ako Česká republika alebo Slovensko, ktoré sa snažia získať vakcíny aj mimo zmlúv dohodnutých Európskou úniou.

"Nesmieme sa odkloniť od tohto európskeho rámca... chcel by som pripomenúť, že tieto krajiny majú z európskej solidarity veľký úžitok," konštatoval Beaune pre rozhlasovú stanicu RTL.

Uznal, že s dodávkami vakcín do EÚ sú problémy, no ich riešenia treba hľadať v európskom rámci.

"Ak si (tieto krajiny) vyberú čínsku alebo ruskú vakcínu, myslím si, že to bude celkom závažné rozhodnutie," povedal Beaune. "Predstavovalo by to problém z hľadiska našej solidarity a tiež by to znamenalo riziko ohrozenia zdravia, keďže ruská vakcína (Sputnik V) ešte nie je v EÚ schválená a čínsky výrobca o schválenie zatiaľ ani nepožiadal," dodal.

Minister poukázal na to, že Rusko síce vo štvrtok požiadalo o spustenie procesu priebežného hodnotenia v Európskej agentúre pre lieky (EMA), no k jej schváleniu zatiaľ nedošlo.

Ruská vakcína Sputnik V bola schválená na použitie alebo sa posudzuje v troch štátoch EÚ - na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike, píše Reuters.

O možnom nákupe čínskej vakcíny hovoril s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom jeho poľský partner Andrzej Duda. Minister zdravotníctva Adam Niedzielski však v stredu povedal, že túto vakcínu zatiaľ neodporúča na použitie, keďže o jej účinnosti nie je dostatok údajov.

Francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok kritizovalo aj plány Rakúska a Dánska spolupracovať s Izraelom na výskume a výrobe očkovacích látok proti novému druhu koronavírusu. Takéto úsilie podľa Paríža ešte viac poškodí jednotu Európskej únie v otázke očkovacej kampane.