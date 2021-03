USA označili Čínu za svoju najväčšiu geopolitickú skúšku 21. storočia

USA nechcú tolerovať porušovanie ľudských práv a potláčanie demokracie.

4. mar 2021 o 13:47 ČTK

WASHINGTON. Rastúce súperenie s Čínou je kľúčovou výzvou, ktorej Spojené štáty čelia. Vyplýva to z nového dokumentu, v ktorom administratíva amerického prezidenta Joea Bidena načrtla svoju stratégiu na poli národnej bezpečnosti.

Podľa ministra zahraničia Anthonyho Blinkena predstavuje ázijská krajina pre USA najväčšiu geopolitickú skúšku tohto storočia, uviedla agentúra Reuters.

Spojenectvá USA

"Je to jediný súper, ktorý je potenciálne schopný spojiť svoju ekonomickú, diplomatickú, vojenskú a technologickú silu a stať sa trvalou výzvou stabilnému a otvorenému medzinárodnému systému," uvádza sa na adresu Číny vo 24-stránkovom vládnom dokumente.

USA sa s Čínou dostávajú do stretu kvôli mocenskému pretláčaniu v regióne Indického a Tichého oceánu, ekonomickej politike Pekingu, potláčaniu opozície v Hongkongu čínskymi úradmi, otázke Taiwanu či stavu ľudských práv v západočínskej provincii Sin-ťiang.

Bidenova administratíva dala najavo, že bude pokračovať v agresívnej politike exprezidenta Donalda Trumpa. Na rozdiel od neho však mieni postupovať v spolupráci s americkými spojencami v regióne.

Dokument podľa agentúry Kjódó uvádza, že USA chcú "potvrdiť, modernizovať, a investovať do" spojenectva s Austráliou, Japonskom, Južnou Kóreou a Severoatlantickou alianciou, ktoré sú "najväčšou strategickou výhodou Ameriky". Okrem týchto tradičných spojencov plánuje Washingtom budovať partnerstvá aj s Indiou, Singapurom či Vietnamom.

Najväčšia výzva

"Náš vzťah s Čínou založený na konkurencii tam, kde je to potrebné, na spolupráci tam, kde je to možné, a súperenie tam, kde je to nutné," uviedol vo štvrtok Blinken vo svojom prvom veľkom prejave od nástupu do úradu, v ktorom predstavil priority budúcej zahraničnej politiky USA.

"Zvládneme najväčšiu geopolitickú skúšku 21. storočia: náš vzťah s Čínou."

USA budú chcieť s Čínou jednať "z pozície sily", čo "si vyžaduje postaviť sa za naše hodnoty pri porušovaní ľudských práv v Sin-ťiangu alebo pri pošliapavaní demokracie v Hongkongu, pretože ak tak neurobíme, Čína sa bude správať s ešte väčšou beztrestnosťou," povedal Blinken.