Britský variant sa v Taliansku šíri najmä medzi deťmi, krivka prudko rastie

Výskyt nových prípadov medzi mladými Talianmi v posledných týždňoch prekonal výskyt v staršej populácii.

3. mar 2021 o 15:10 SITA

RÍM. Variant koronavírusu, ktorý sa prvý raz objavil vo Veľkej Británii, je rozšírený medzi talianskymi školákmi a prispieva k „masívnemu" nárastu krivky šírenia ochorenia COVID-19 v krajine. V utorok o tom informoval taliansky minister zdravotníctva.



Roberto Speranza novinárom povedal, že variant, ktorý odborníci spájajú s vyššou nákazlivosťou, sa ukazuje ako veľmi rozšírený „medzi najmladšou vekovou skupinou" populácie.

Taliansko zavádza striktnejšie opatrenia

Výskyt nových prípadov medzi mladými ľuďmi v Taliansku v posledných týždňoch prekonal výskyt v staršej populácii, čo predstavuje opak vývoja z prvých týždňov pandémie COVID-19.



Šesťdesiatmiliónové Taliansko, ktoré sa vo februári 2020 stalo prvým epicentrom pandémie na Západe, dosiaľ zaznamenalo takmer tri milióny potvrdených prípadov a registruje aj viac ako 98-tisíc obetí.



Speranza zároveň v utorok oznámil striktnejšie opatrenia v snahe „ovládnuť túto krivku nákazy", najmä medzi školákmi.



Úrady vo viacerých mestách v oblastiach, kde sa ukazuje zvýšené šírenie vírusu, v uplynulých dňoch pristúpili k ich uzavretiu a zavedeniu prísnejších lockdownov.

V Bologni by mali napríklad tieto obmedzenia platiť od štvrtka do 21. marca. Ďalším kritickým miestom je Como neďaleko švajčiarskych hraníc, ktorého obyvatelia v mnohých prípadoch dochádzajú za prácou do susednej krajiny.

Opatrenia začnú platiť v sobotu

Nové celonárodné opatrenia vstúpia do platnosti v sobotu a mali by platiť do 6. apríla. V oblastiach označených za červené musia byť zatvorené všetky školy, vrátane jaslí, pričom výnimky budú platiť len pre študentov so špeciálnymi potrebami.

V takzvaných žltých zónach, kde sa šírenie vírusu znížilo, však od 27. marca plánujú čiastočne uvoľniť niektoré opatrenia týkajúce sa kultúrnych zariadení.

Zatvorené zostanú posilňovne a plavárne, v platnosti bude naďalej aj celonárodný zákaz vychádzania od 22:00 do piatej hodiny ráno a tiež zákaz cestovania medzi talianskymi regiónmi.



Na základe analýzy z 18. februára, tvoril takzvaný britský variant 54 % potvrdených prípadov nákazy v Taliansku, no podľa odborníkov je v týchto dňoch percento už určite vyššie.

Takzvaný brazílsky variant tvoril 4,3 % prípadov, najmä v strednom Taliansku, vrátane Ríma, a juhoafrický variant mal zastúpenie 0,4 %, najmä v alpskom regióne pri hraniciach s Rakúskom.