Pardubický kraj má plné JIS-ky, vyhlásil stav hromadného postihnutia

Kraj obmedzuje zdravotnú starostlivosť.

2. mar 2021 o 19:29 SITA

PARDUBICE. Hajtman Pardubického kraja Martin Netolický vyhlásil stav hromadného postihnutia osôb. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz, podľa ktorého štyri z piatich krajských nemocníc vyčerpali svoje kapacity lôžok intenzívnej starostlivosti a už nedokážu prijímať nových pacientov.



Hajtman Netolický to uviedol pre Českú televíziu a pre TN.cz to potvrdil hovorca krajského úradu Dominik Barták. Stav hromadného postihnutia osôb je situácia, ktorá zodpovedá hromadnému nešťastiu, napríklad veľkej dopravnej nehode s veľkým počtom zranených.

„Znamená to, že ak bude na nemocnice v rámci Pardubického kraja ďalšia požiadavka na hospitalizáciu pacienta, budeme žiadať o pomoc okolité kraje," vyhlásil Netolický.



Stav hromadného postihnutia osôb všeobecne znamená, že „sa nemôžeme venovať jednému konkrétnemu pacientovi, ale musíme čo najskôr vhodným spôsobom stanoviť priority ošetrovania a odsunu u všetkých postihnutých," vysvetlila Česká lekárska spoločnosť J.E. Purkyně.



Nemocnice v tomto stave už nedokážu navyšovať kapacity, a pokiaľ áno, nedokážu garantovať štandardný rozsah a kvalitu poskytovanej starostlivosti. Tento bod dosiahol Pardubický kraj podľa Netolického v utorok okolo 16. hodiny.



Na začiatku februára bolo v kraji hospitalizovaných 280 pacientov s ochorením Covid-19, teraz ich počet presiahol 500. Navyšovať kapacity lôžok už nie je možné. Podľa Netolického by mali ľudia začať brať situáciu vážne, pretože nasledujúce týždne budú pre české zdravotníctvo kritické.



TN.cz tiež upozorňuje, že koncom februára sa v Česku objavili prvé prípady juhoafrického variantu koronavírusu a jeho šírenie by mohlo podľa odborníkov spôsobiť ešte väčšie zahltenie nemocníc.