EMA rozhodne o vakcíne od Johnson & Johnson 11. marca

Vakcína sa po schválení bude môcť používať v Únii.

2. mar 2021 o 19:07 (aktualizované 2. mar 2021 o 20:01) TASR

AMSTERDAM. Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok oznámila, že na mimoriadnom zasadnutí 11. marca rozhodne o tom, či schváli jednodávkovú vakcínu proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J) pre použitie v 27-člennej Európskej únii.

Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.

Ak regulačný úrad EMA so sídlom v holandskom Amsterdame vakcínu odsúhlasí, bude to už štvrtá očkovacia látka schválená pre EÚ. Bude to tiež vzpruha v pomaly sa rozbiehajúcom programe očkovania.

"Očakáva sa, že výbor EMA pre lieky na humánne použitie na mimoriadnom zasadnutí 11. marca dá odporúčanie vakcíne proti ochoreniu COVID-19 od firmy Janssen," napísala EMA na Twitteri.

Janssen-Cilag je európska pobočka americkej farmaceutickej gigantickej spoločnosti Johnson & Johnson (J&J).

EMA predtým oznámila, že rozhodnutie urobí v polovici marca - keďže spoločnosť Johnson & Johnson 16. februára podala žiadosť o schválenie svojej vakcíny.

EÚ má zatiaľ schválené tri očkovacie látky: od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca/Oxford.

Vakcína od J&J však bude prvá, pri ktorej stačí vpichnúť jedinú dávku, a nie dve - zároveň je jednoduchšie ju skladovať.

Dávka od Johnson & Johnson zrejme menej chráni než vakcíny od Pfizeru a Moderny, ktoré majú obe účinnosť približne 95 percent proti všetkým formám ochorenia COVID-19 spôsobeného pôvodným koronavírusom, dodala AFP.