Belgicko nechce spájať očkovacie pasy so slobodou cestovania

Belgicko sa obáva, že očkovanie sa bude vynucovať ako podmienka pre ľudí, ktorí prekračujú hranice.

2. mar 2021 o 16:35 TASR

BRUSEL. Belgicko je proti požiadavke zaviesť očkovací pas súvisiaci s ochorením Covid-19, ktorý by bol potrebný na vstup do krajiny. Uviedla to šéfka belgickej diplomacie Sophie Wilmesová, ktorá v tejto súvislosti spresnila, že vstup osôb zo zahraničia do krajiny už obmedzujú prísne pravidlá testovania.

Denník The Brussels Times v utorok pripomenul, že ministerka zahraničných vecí zareagovala na pondelňajšie vyhlásenie Európskej komisie (EK), ktorá chce 17. marca predstaviť návrh digitálneho "zeleného pasu" súvisiaceho s informáciami o očkovaní a testovaní a údajmi o tom, či daná osoba prekonala ochorenie Covid-19.

Wilmesová uviedla, že myšlienka štandardizovaného európskeho systému, ktorý umožňuje zhromažďovať informácie o očkovaní a testoch jednotlivcov na jednom digitálnom dokumente, je dobrá, odmieta však výraz "pas", ktorý použila eurokomisia, a spájanie takéhoto dokumentu s voľným pohybom po Európe.

Belgicko sa podľa nej obáva, že očkovanie sa bude vynucovať ako podmienka pre ľudí, ktorí prekračujú hranice, ak budú zavedené očkovacie pasy.

"To nie je správne. Očkovanie u nás nie je povinné," zdôraznila Wilmesová v utorok ráno v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Bel RTL. Spresnila, že si neželá, aby sa očkovanie stalo kľúčom k cestovaniu z krajiny do krajiny, a dodala, že pre juhoeurópske štáty, ktoré závisia od cestovného ruchu, už existujú "ochranné filtre" vo forme testov a karantény.

Wilmesová v tejto súvislosti zdôraznila, že je "vylúčené", aby Belgicko spojilo očkovanie s voľným pohybom po Európe. "Dodržiavanie zásady nediskriminácie je o to podstatnejšie, že očkovanie nie je povinné a zatiaľ neexistuje univerzálny prístup k očkovacej látke," uviedla na svojom účte na Twitteri.

Lídri EÚ sa na minulotýždňovom videosummite nezhodli v otázke zavedenia očkovacích preukazov, k tejto otázke sa však vrátia na ďalších rokovaniach. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová však po summite naznačila, že technická príprava takéhoto typu dokumentu bude trvať asi tri mesiace aj preto, aby rôzne národné systémy boli medzi sebou "interoperabilné".