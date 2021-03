Americký inšpektor: Vládne agentúry premrhali v Afganistane miliardy dolárov

Väčšinu peňazí poskytlo ministerstvo obrany USA.

2. mar 2021 o 11:03 TASR

KÁBUL. Americké vládne agentúry premrhali v Afganistane miliardy dolárov určených na výstavbu infraštruktúry a nákup vozidiel.

Vyplýva to zo správy Úradu osobitného hlavného inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR), informovala v utorok agentúra DPA.

Za tieto prostriedky sa mali postaviť školy, väznice, hotely, nemocnice, cesty, mosty alebo afganské vojenské zariadenia.

Tieto projekty boli priamo financované niekoľkými americkými vládnymi agentúrami, pričom väčšinu prostriedkov poskytlo ministerstvo obrany USA.

Podľa v pondelok zverejnenej správy SIGAR-u, ktorý preskúmal financie vynaložené od roku 2008, najmenej 2,4 miliárd dolárov nebolo použitých na stanovený účel, a budovy alebo vozidlá z nich hradené boli často znehodnotené, opustené alebo zničené.

Úrad celkovo preskúmal využitie 7,8 miliardy dolárov, ktoré boli vynaložené na stavebné projekty a nákup vozidiel. Zistil, že len malá časť z nich (v celkovej hodnote 343,2 milióna dolárov) je stále udržiavaná v dobrom stave, píše agentúra AP.

Podľa inšpektora pre obnovu Afganistanu Johna Sopka americká vláda investovala príliš rýchlo a príliš veľa peňazí do krajiny, ktorá bola príliš malá na to, aby ich dokázala absorbovať. "Skutočnosť, že nevyužitých či znehodnotených bolo také množstvo kapitálových aktív, by malo byť hlavnou príčinou obáv najmä pre vládne agentúry, ktoré tieto projekty financujú," povedal Sopko.

Vzhľadom na to, že SIGAR nekontroloval všetky kapitálové projekty financované Spojenými štátmi v Afganistane, Sopko uviedol, že "skutočné množstvo premrhaných zdrojov je takmer určite vyššie".

Afganská vláda kritizovala projekty priamo financované americkou vládou a naliehala na to, aby USA tieto prostriedky vynakladali efektívnejšie. Samotná vláda Afganistanu je však považovaná za veľmi skorumpovanú, pripomína DPA.