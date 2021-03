Dobré ráno: Vojaci v Barme strieľajú do demonštrantov

Ako dopadol experiment s barmskou demokraciou.

1. mar 2021 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Lukáš Onderčanin

Už to chvíľu vyzeralo, že Barma sa vydá demokratickou cestou. Pred rokmi sa na slobodu dostali politickí väzni, prebehli slobodné voľby – lenže potom sa začalo hovoriť o vedomých etnických čistkách a genocíde Rohingov.

No a nedávno sa v Barme odohral prevrat, vojenská junta prebrala moc v krajine.

Čo sa teda v tomto regióne medzi Thajskom a Bangladéšom deje, sa Tomáš Prokopčák pýta zahraničného reportéra denníka SME Lukáša Onderčanina.

Zdroj zvukov: Reuters, Al Jazeera, Sky News

Krátky prehľad správ

Premiér Igor Matovič obvinil prezidentku z politikárčenia. Čaputovej vyčíta, že vytĺka politické body zo zlej epidemiologickej situácie na Slovensku. Podľa Matoviča tu vraj máme hŕstku štváčov, ktorí stoja proti väčšine poctivých ľudí.

Do sčítania sa zapojila už takmer polovica obyvateľov na Slovensku. Po dvoch týždňoch vyplnilo internetový dotazník viac ako 2 milióny 600-tisíc ľudí. Vedie Bratislavský kraj, najviac sčítaných obyvateľov je z krajských miest v Trnave.

Spojené štáty schválili jednodávkovú koronavakcínu od spoločnosti Johnson and Johnson. Teraz sa očakáva, že Európska únia túto vakcínu schváli tiež, malo by sa tak stať 11. marca. Štvrtá schválená vakcína by sa v Európe mala distribuovať z Belgicka.

Francúzskeho exprezidenta Nicolasa Sarkozyho odsúdili za korupciu. Podľa parížskeho súdu je vinným z korupcie a z obchodovania s vplyvom, súd mu uložil trojročný trest s jedným rokom nepodmienečne. Do väzenia ísť však nemusí, keďže trest by si mohol odpykať aj v domácom väzení. Sarkozy sa ešte môže odvolať.

