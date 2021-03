Koľko mŕtvych tiel potrebujete? Barmčania sa vzpierajú armáde

Pri potlačení protestov zomrelo zatiaľ najmenej dvadsaťjeden ľudí.

1. mar 2021 o 17:36 Lukáš Onderčanin

NAY PYI TAW, BRATISLAVA. Nyi Nyi Aung Htet Naing mal pochybnosti, či sa zúčastní na víkendových protestoch proti vojenskej junte v barmskom Rangúne. Armáda po prevzatí moci začala odpor obyvateľov čoraz silnejšie potláčať.

„Stále sme ho presviedčali, aby sa k nám pridal, až kým neprikývol. Vzal si neplatené voľno a išiel s nami,“ opisuje pre denník Guardian jeho bratranec Ye Swan Htet.

Davy v uliciach Rangúnu cez víkend tlieskali a spievali na protest proti vojenskému puču, ktorý minulý mesiac odstavil od moci demokraticky zvolenú stranu barmskej líderky Aun Schan Su Ťij. Ulice Rangúnu sa však zmenili na bojisko a bezpečnostné zložky demonštrácie krvavo potlačili.

„Ak by na nás strieľali gumenými projektilmi, ešte by som to pochopil. Možno by nám to spôsobilo rany na tele a emočnú traumu, ale to by sa dalo vyliečiť. Lenže oni strieľali ostrou muníciou,“ opisuje Htet.

Jeho bratanec, ktorého na účasť na proteste musel presviedčať, bol jednou z najmenej osemnástich nedeľňajších obetí. Armáda ho postrelila do slabín, po chvíli vykrvácal.

Barma sa tak po vojenskom puči čoraz viac vzďaľuje od cesty demokratizácie, ktorú zažívala posledné roky. Armáda sľubuje o rok nové voľby, jej slovám však verí len málokto.

Simkarty za tisíce dolárov