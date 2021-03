Koronavírus vo svete: V Česku pribudli tisíce nakazených, sprísnili sa pravidlá

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Maďarsku a ďalších krajinách?

1. mar 2021 o 10:47 (aktualizované 1. mar 2021 o 10:49) TASR

Správu priebežne aktualizujeme

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 114 728 338 Počet vyliečených: 90 282 234 Počet úmrtí: 2 544 066 Zdroj: worldometers.info/coronavirus, aktualizované: 10:40

Mapa cestovných obmedzení

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 1 240 051 Počet vyliečených: 1 070 622 Počet úmrtí: 20 469

V nedeľu české laboratóriá odhalili ďalších 4 557 prípadov nákazy koronavírusom. Aktuálne v krajine evidujú 148 960 aktívnych prípadov, hospitalizovaných je 7 049 ľudí a 1 507 z nich je v ťažkom stave. Počet obetí pandémie v Česku dosiahol 20 469.

Od pondelka platia viaceré prísne obmedzenia. Ako informuje spravodajský portál TN.cz, ľudia sa môžu pohybovať len v rámci svojho okresu a cesty mimo neho sú povolené len vo výnimočných prípadoch, ktoré je navyše potrebné písomne potvrdiť. Na dodržiavanie obmedzení dozerajú policajti, vojaci i colníci.



Vláda premiéra Andreja Babiša na tri týždne sprísnila opatrenia v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu.

Do práce, k lekárovi a na úrady môžu ísť Česi kamkoľvek, no musia mať pri sebe dokumenty, ktoré dôvod ich cesty potvrdia. Na nákup však smú ísť len v rámci okresu a na prechádzku alebo športovať dokonca len na území svojej obce. Venčenie psov je možné iba vo vzdialenosti do 500 metrov od bydliska.



Zatvorené sú školy, škôlky i niektoré obchody. V rámci nových pravidiel je povinné nosenie rúšok na verejnosti - aj v exteriéri, pričom na najfrekventovanejších miestach sú povinné respirátory. Respirátory sú potrebné i v zamestnaní, pričom ochranné pomôcky musí zamestnancom zabezpečiť zamestnávateľ.

Na dodržiavanie opatrení bude dohliadať 30-tisíc vojakov, policajtov a colníkov. V prvých dňoch by mali byť kontroly benevolentnejšie, ak to však bude nutné, budú policajti podľa policajného námestníka Martina Vondráška rozdávať pokuty.

Koronavírus v Maďarsku Celkový počet potvrdených prípadov: 432 925 Počet vyliečených: 322 956 Počet úmrtí: 15 058

Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 4326 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čím celkový počet infikovaných dosiahol 432 925. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo v uplynulých 24 hodinách 84 chorých, pandémia v Maďarsku má už celkovo 15 058 obetí na životoch.

Vyplýva to z údajov maďarského operačného štábu zverejnených v pondelok na webovej stránke koronavirus.gov.hu.

Počet zotavených z covidu je v súčasnosti 322 956. Aktuálne je nakazených 94 911 osôb. Hospitalizovaných je 5 679 pacientov, pľúcnu ventiláciu si vyžaduje stav 537 z nich.

Doposiaľ v Maďarsku zaočkovali 685 247 ľudí, z ktorých druhú dávku vakcíny dostalo 251 691.

Koronavírus v Ázii

Koronavírus na Filipínach Celkový počet potvrdených prípadov: 578 381 Počet vyliečených: 534 351 Počet úmrtí: 12 322

Na Filipínach spustili v pondelok očkovanie proti koronavírusu čínskou vakcínou od firmy Sinovac. Prvé dávky vakcíny dostali prioritne tamojší zdravotníci, vojaci, policajti a vládni predstavitelia, uviedla agentúra AFP.

Očkovanie čínskou vakcínou CoronaVac bolo spustené len deň po tom, čo do krajiny dorazilo prvých 600 000 dávok. Ako prví boli zaočkovaní zdravotníci v šiestich štátnych nemocniciach v metropole Manila, ako aj blízki spolupracovníci filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho. Tí zaočkovanie označili za svoju "morálnu povinnosť".

Filipínsky regulačný úrad, ktorý núdzové použitie čínskej vakcíny schválil len pred pár dňami, pôvodne neodporučil jej použitie na zaočkovanie zdravotného personálu z dôvodu nižšej účinnosti v porovnaní s ostatnými vakcínami.

Filipínska vláda síce neskôr jej použitie umožnila, mnoho zdravotných sestier a lekárov však podľa vlastných slov čaká na zaočkovanie inou z dostupných vakcín proti covidu, približuje AFP.

Z dôvodu zatiaľ neúspešných rokovaní filipínskej vlády s ostatnými výrobcami však zostáva čínska vakcína pre krajinu stále jedinou dostupnou očkovacou látkou, píše agentúra Reuters.

Problémom je aj nízka dôvera spoločnosti vo vakcíny, pripomína AFP. K rozšíreným antivaxerským náladám v krajine prispeli aj nepodložené tvrdenia o tom, že v dôsledku tamojšej vakcinačnej kampane proti horúčke dengue z roku 2016 zahynuli desiatky ľudí. Z najnovších prieskumov vyplýva, že takmer polovica obyvateľstva Filipín nie je ochotná dať sa zaočkovať proti koronavírusu, píše AFP.

Filipínska vláda plánuje do konca roka 2021 zaočkovať 70 miliónov z celkového počtu približne 108 miliónov obyvateľov krajiny.

Filipíny od začiatku pandémie zaznamenali viac ako 576.000 prípadov nákazy vrátane infekcií tzv. britským variantom koronavírusu. Na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, tam zomrelo už viac ako 12.000 ľudí.

Koronavírus v Austrálii a Oceánii

Koronavírus na Novom Zélande Celkový počet potvrdených prípadov: 2 378 Počet vyliečených: 2 285 Počet úmrtí: 26

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová vyzvala v pondelok obyvateľov svojej krajiny, aby nahlasovali porušenia protipandemických opatrení.

dôsledku čoho v najväčšom novozélandskom meste Auckland opäť zaviedli lockdown. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa Ardernovej sú priestupky vedúce už k druhému lockdownu v Aucklande za posledný mesiac neprípustné. Uviedla, že niektorí z ľudí, medzi ktorými sa začala šíriť nákaza, ignorovali jasné pokyny. Nielenže nedodržali karanténu, ale neposkytli ani presné informácie týkajúce sa vystopovania ľudí, s ktorými boli v kontakte.

"Týchto jednotlivcov teraz kritizuje celý národ, nepochybne to má následky," povedala Ardernová novinárom. Dodala, že udržanie vírusu pod kontrolou si vyžaduje spoluprácu všetkých ľudí. "Ak to znamená nahlásenie člena rodiny alebo kolegu z dôvodu, že nedodrží pravidlá, mali by sme to urobiť. Robte to vľúdne, ale robte to," povedala.

V Aucklande, kde v sobotu zistili nový prípad nákazy koronavírusom zatiaľ neznámeho pôvodu, od nedele najmenej na týždeň znova zaviedli lockdown. Úrady tam v súvislosti s novým zhlukom infekcie evidujú 15 prípadov, z toho 12 je aktívnych, píše AFP.

V najväčšom meste Nového Zélandu zaviedli lockdown aj 14. februára - po tom, čo medzi tamojšími obyvateľmi zistili tri prípady koronavírusovej infekcie. Obmedzenia uvoľnili už o tri dni. Sobotňajší nový prípad však nesúvisí s týmto zhlukom troch prípadov, a práve to prinútilo úrady opäť pristúpiť k lockdownu.

Nový Zéland pritiahol pozornosť sveta svojím ukážkovým zvládaním pandémie, predovšetkým vďaka včasným a dôrazným krokom. Ostrovná krajina s približne piatimi miliónmi obyvateľov zaznamenala celkovo 2016 prípadov nákazy a 26 úmrtí na covid.