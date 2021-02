Pápež očakáva, že dožije v Ríme. Smrti sa nebojím, tvrdí

Pápež tvrdí, že Argentína mu nechýba, ale trápia ho jej problémy.

28. feb 2021 o 22:52 TASR

BUENOS AIRES. Pápež František očakáva, že zomrie v Ríme, stále ako hlava katolíckej cirkvi. Nevráti sa do rodnej Argentíny stráviť posledné dni svojho života. Uvádza sa to v novej knihe nazvanej "The Health of Popes" (Zdravie pápežov), informovala v nedeľu tlačová agentúra AFP.

Pápež poskytol vo Vatikáne vo februári 2019 interview argentínskemu novinárovi a lekárovi Nelsonovi Castrovi pre jeho knihu. V tomto rozhovore povedal, že o smrti rozmýšľa, ale nebojí sa jej.

Pasáže z knihy boli v sobotu zverejnené v argentínskom denníku La Nación.

Na otázku, ako vidí svoje posledné dni života, 84-ročný František odpovedal: "Budem pápež, aktívny alebo emeritný, a budem v Ríme. Nevrátim sa do Argentíny."

František musel v posledných mesiacoch zrušiť niektoré podujatia, pretože ho trápil ischias, zápal sedacieho nervu, a spôsoboval mu bolesti. Nie je však známe, či to trápia aj iné vážne choroby.

Vatikán bol vždy diskrétny, pokiaľ išlo o zdravie akéhokoľvek pápeža.

Podľa novej knihy "je toto prvý raz, čo nejaký pápež hovorí o svojom zdraví s takou otvorenosťou, akú ukázal František".

Pápež, niekdajší arcibiskup argentínskeho hlavného mesta Buenos Aires, vyhlásil, že mu rodná Argentína nechýba. Narodil sa tam ako syn talianskych prisťahovalcov Jorge Mario Bergoglio.

"Nie, nechýba mi. Žil som tam 76 rokov. To, čo ma bolí, sú jej problémy," povedal František. Myslel tým ekonomické krízu, ktorá otriasa juhoamerickou krajinou.

Pápež už je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19.

Líder 1,3 miliardy katolíkov celého sveta je pokladaný za mimoriadne zdravotne ohrozeného nielen vzhľadom na svoj vek - v roku 1957 ako 21-ročný takmer zomrel. Dostal totiž zápal pohrudnice a z toho dôvodu mu museli odstrániť časť pravej strany pľúc.