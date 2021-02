Imunulóg navrhuje zaočkovanie Merkelovej AstraZenecou v priamom prenose

Očakáva sa schválenie tejto vakcíny nemeckou komisiou aj pre ľudí starších ako 65 rokov.

28. feb 2021 o 14:20 TASR

BERLÍN. S cieľom reagovať na pochybnosti okolo očkovacej látky proti covidu od spoločnosti AstraZeneca v Nemecku sa tamojší popredný imunológ vyslovil za to, aby sa touto vakcínou nechala v priamom televíznom prenose zaočkovať kancelárka Angela Merkelová.

Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.

Generálny tajomník Nemeckej imunologickej spoločnosti (DGfI) Carsten Watzl svoj návrh vyjadril v rozhovore pre britskú rozhlasovú stanicu BBC, ktorý odvysielali v nedeľu.

Watzl potvrdil, že sa očakáva schválenie tejto vakcíny nemeckou Stálou komisiou pre očkovanie (STIKO) aj pre ľudí vo veku viac ako 65 rokov.

"Keby Angela Merkelová v tejto chvíli išla do živého televízneho vysielania a bola zaočkovaná touto vakcínou, bolo by to, samozrejme, skvelé," povedal imunológ.

Vakcína vyvinutá britsko-švédskou farmaceutickou firmou AstraZeneca má problém jedine s komunikáciou voči verejnosti, zdôraznil Watzl v interview.

Nemecká imunologická spoločnosť podľa neho v nadchádzajúcich dňoch zverejní stanovisko, "v ktorom jasne vysvetlíme fakty, že toto je bezpečná a účinná očkovacia látka aj pre seniorov". Vedec však súčasne žiada aj od politikov vyjadrenia o tom, že sa ľudia majú nechať zaočkovať.