Niektoré členské štáty EÚ vyzývajú na zavedenie očkovacích preukazov

Väčšina krajín súhlasila, že digitálny vakcinačný certifikát by mohol byť potrebný.

26. feb 2021 o 11:49 SITA

BRATISLAVA. Grécko a Rakúsko vyzývajú štáty Európskej únie (EÚ), aby zaviedli „pasy" potvrdzujúce očkovanie proti koronavírusu. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že tento krok by mohol pomôcť oživiť trpiaci turistický priemysel v Európe.



Cieľom návrhu, ktorý predložili na virtuálnej diskusii lídrov únie, je, aby mohli ľudia s takýmto certifikátom o očkovaní voľne cestovať v rámci EÚ. Nie všetci v 27-člennom bloku však s návrhom súhlasia.

Diskriminácia nezaočkovaných

Francúzsko a Nemecko upozorňujú, že vydávanie takýchto dokumentov by mohlo byť predčasné, pretože zatiaľ nie je k dispozícii dostatok dát o efektivite vakcín v prevencii prenosu vírusu.



Obavy sú aj v súvislosti s tým, že umožnenie voľného cestovania zaočkovanej menšine, zatiaľ čo ostatní - najmä mladí ľudia, ktorí nepatria do skupiny určenej na prioritnú vakcináciu - by museli ďalej dodržiavať obmedzenia, by mohlo byť vnímané ako diskriminácia.



Podľa Grékov by to však diskriminačné nebolo, pretože do krajiny by v lete chceli vpustiť aj nezaočkovaných turistov, no procedúra v ich prípade by bola dlhšia - museli by sa dať otestovať a pravdepodobne aj stráviť nejaký čas po príchode v izolácii.

Grécko a Cyprus už súhlasili, že v lete privítajú negatívnych izraelských turistov, ktorí budú vedieť svoj stav dokázať prostredníctvom izraelského „zeleného" digitálneho certifikátu.

Digitálne vakcinačné preukazy

Grécko, rovnako ako spomenutý Izrael, už má digitálne vakcinačné preukazy, zatiaľ čo ďalší, ako Dánsko a Švédsko, zvažujú ich zavedenie.



Ďalšiu komplikáciu predstavuje aj rýchle šírenie nákazlivejších variantov koronavírusu a možnosť ďalších mutácií, čo znamená, že ľudia budú zrejme potrebovať aj ďalšie dávky vakcín, aby zostali chránení.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter uviedol, že jeho krajina je za akýsi „zelený pas", podobný, ako používa Izrael. „To by vám malo umožniť dokázať - prostredníctvom mobilu - že ste otestovaný, zaočkovaný alebo ste sa zotavili (z COVID-19). Náš cieľ je vyhnúť sa zdĺhavým lockdownom a konečne znovu umožniť voľné cestovanie v EÚ," napísal.



Podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej by malo zhruba tri mesiace trvať vytvorenie dátového systému na použitie na hraniciach a v národných zdravotníckych systémoch, no väčšina krajín súhlasila, že „digitálny vakcinačný certifikát" by mohol byť v budúcnosti potrebný.

Cieľ je zaočkovať 70% európskej populácie, očkovacia kampaň je však pomalá

Lídri sa počas štvrtkového stretnutia zaoberali aj hľadaním riešenia kritizovaného pomalého rozbehu očkovacej kampane v únii. Európska komisia (EK) čelí kritike v súvislosti so stratégiou zabezpečovania vakcín a dostala sa tiež do konfliktu s britsko-švédskou firmou AstraZeneca, ktorá výrazne zaostala za prisľúbenou dodávkou na prvý štvrťrok.

Niektoré členské štáty tiež túto očkovaciu látku považujú za horšiu v porovnaní s ostatnými, pričom francúzsky prezident Emmanuel Macron sa napríklad vyjadril, že by mohla byť takpovediac neúčinná v populácii nad 65 rokov, no neuviedol žiadne dôkazy. Tieto pochybnosti viedli niektoré krajiny, ako napríklad Taliansko, k odmietaniu využívania dodávok tejto látky.



Komisia stále plánuje do polovice septembra zaočkovať najmenej 70 % dospelej populácie, no v súčasnosti je to menej ako 10 %. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová sa v tejto súvislosti vyjadrila, že cíti istotu, že cieľ sa podarí naplniť. „Je to 255 miliónov ľudí v Európskej únii a ak sa pozrieme na plánované čísla, je to cieľ, pri ktorom sme si istí, že ho dokážeme dosiahnuť," skonštatovala.