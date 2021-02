Počas januárových nepokojov vniklo do Kapitolu 800 Trumpových podporovateľov

Podľa dočasnej šéfky polície Kapitolu mali informácie o možnom útoku ozbrojených extrémistov.

25. feb 2021 o 19:17 SITA

WASHINGTON.Počas násilností zo 6. januára vniklo do amerického Kapitolu asi 800 podporovateľov bývalého prezidenta Donalda Trumpa. V Kongrese to počas svojej výpovede pred subkomisiou, ktorá vyšetruje pokus o zvrátenie výsledkov novembrových volieb, povedala dočasná šéfka polície Kapitolu Yogananda Pittmanová.

Protestujúcich čakali, zbrane nie

Tí, čo do budovy vnikli, podľa nej pritom predstavovali relatívne malú skupinu z asi 10-tisíc ľudí, ktorí sa po Trumpovom mítingu zhromaždili v okolí budovy Kongresu.

Podľa úradov bolo na zhromaždení bývalého prezidenta južne od Bieleho domu asi 15-tisíc ľudí a ďalších 10-tisíc sa zišlo mimo oficiálneho podujatia.



Polícia mala podľa Pittmanovej informácie o možnom útoku ozbrojených extrémistov, no neočakávali, že bude taký rozsiahly. Boli podľa nej pripravení na problémy, nie však na inváziu.



„Pripravovali sme sa na možnosť násilia, na možnosť, že niektorí z nich budú ozbrojení, nie však na možnosť koordinovaného útoku na vojenský spôsob, na ktorom sa budú podieľať tisícky ľudí," uviedol v utorok počas svojej výpovede jej predchodca Steven Sund, ktorý po nepokojoch rezignoval.

Vyšetrujú konanie polície

FBI tiež miestnym policajným silám posunula svoje informácie o online debatách o tom, že prichádza „vojna", no ani to podľa Pittmanovej nestačilo na to, aby sa dokázali dostatočne pripraviť na dav, ktorý zaútočil na Kapitol.



Polícia Kapitolu v súvislosti s udalosťami vyšetruje konanie 35 policajtov a šiestich z nich suspendovala, pričom stále dostávajú plat, uviedol policajný hovorca.



Nepokoje si vyžiadali päť obetí vrátane jedného policajta.