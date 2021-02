Jadrový dozor predĺžil životnosť najstarších reaktorov vo Francúzsku

Jadrová energia v súčasnosti zabezpečuje asi 70 % francúzskej elektriny, čo je viac ako v akejkoľvek inej krajine.

25. feb 2021 o 18:39 SITA

PARÍŽ. Francúzsky úrad pre jadrovú bezpečnosť vo štvrtok súhlasil s predĺžením životnosti 32 najstarších jadrových reaktorov v krajine o desaťročie, až na 50 rokov.



O bezpečnosť reaktorov sa majú postarať francúzske elektrárne (EDF), ktoré prevádzkujú zariadenia, pôvodne zamýšľané na 40-ročné fungovanie. Úrad sa vyjadril, že opatrenia, ktoré EDF plánuje, „otvárajú možnosti pokračovania v prevádzke týchto reaktorov na ďalších desať rokov".

Vlani Francúzi ukončili prevádzku svojej najstaršej jadrovej elektrárne Fessenheim. Zariadenie v blízkosti nemeckých hraníc vyrábalo elektrinu od roku 1977. Vláda zároveň načrtla plány na odstavenie ďalších 12 reaktorov. Väčšinu reaktorov v krajine pritom postavili v osemdesiatych rokoch minulého storočia, takže by mohli byť v prevádzke až do tridsiatych rokov.



Rozhodnutie francúzskych úradov už kritizovala nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulze. „Rešpektujem princíp národnej energetickej suverenity, no veľmi ma znepokojuje predlžovanie životnosti európskych jadrových elektrární," vyjadrila sa vo štvrtok s tým, že sa to týka aj starých francúzskych reaktorov.



Nemecko má v pláne postupne odstaviť svoje jadrové elektrárne do konca roku 2022, o čom rozhodlo po havárii v japonskej elektrárni Fukušima pred desiatimi rokmi.