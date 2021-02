Navaľného presunuli z moskovskej vyšetrovacej väznice

Bezprostredne po jeho presune nebolo jasné, kam ho vezú.

25. feb 2021 o 18:22 TASR

MOSKVA. Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného presunuli z vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina v Moskve do iného zariadenia a bezprostredne nebolo jasné kam. Agentúre Interfax to vo štvrtok povedal Navaľného právny zástupca Vadim Kobzev.

Advokát nevedel, kam ho presúvajú

Kobzev podľa vlastných slov prišiel vo štvrtok do väznice Matrosskaja tišina na stretnutie s Navaľným, po príchode mu však bolo povedané, že jeho klient už v tomto zariadení nie je."Pravdepodobne ho previezli do väzenia, ale je možné, že ho vzali niekam inam," povedal advokát.

Kritik Kremľa a bojovník proti korupcii Navaľnyj (44) sa 17. januára vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z vlaňajšej otravy nervovo-paralytickou látkou novičok. Okamžite po prílete do Moskvy ho zadržali a vzali do väzby.

Nasledujúci deň mu súd v zrýchlenom konaní vymeral 30-dňovú väzbu, pričom umiestnený bol práve do moskovskej vyšetrovacej väznice Matrosskaja tišina.

Musí zaplatiť pokutu

Navaľného následne minulú sobotu odsúdili v dvoch procesoch, v prípade ohovárania veterána druhej svetovej vojny i v rámci odvolacieho konania v kauze Yves Rocher. V kauze ohovárania musí Navaľnyj zaplatiť pokutu 850.000 rubľov (približne 9500 eur). V prípade údajnej sprenevery desiatok miliónov rubľov spoločnosti Yves Rocher mu zase iný moskovský súd potvrdil nepodmienečný trest väzenia.

Tento súd zároveň Navaľnému skrátil dĺžku už vyneseného trestu o jeden a pol mesiaca, ktorý strávil od konca decembra 2014 do konca februára 2015 v domácom väzení. Navaľnyj tak bude vo väzení dva roky a šesť mesiacov.

Súdne konanie v kauze Yves Rocher sa konalo na podnet ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN), podľa ktorej sa Navaľnyj opakovane nedostavil na schôdzku s probačným úradníkom. Táto povinnosť mu vyplývala z podmienečného trestu, na ktorý bol v kauze Yves Rocher odsúdený.