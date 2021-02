O nových obmedzeniach v Česku sa rozhodne najskôr v piatok, uviedla ministerka financií

Vláda rozhodne až po tom, keď bude poznať výsledok hlasovania poslancov o núdzovom stave.

25. feb 2021 o 18:17 SITA

BRATISLAVA. Nové prísnejšie obmedzenia v Českej republike nebudú známe skôr ako v piatok. Vláda totiž o nich rozhodne až po tom, keď bude poznať výsledok hlasovania poslancov o núdzovom stave. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.



„Pripravujú sa riadne odôvodnené opatrenia. My o nich nemôžeme hlasovať, kým nepoznáme právny rámec," vyjadrila sa podľa portálu Novinky.cz ministerka financií Alena Schillerová po návšteve u prezidenta Miloša Zemana.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súčasné opatrenia nestačia

Česká vláda požiada Poslaneckú snemovňu českého parlamentu o predĺženie núdzového stavu do konca marca.

Súvisiaci článok Predbežné výsledky z očkovania vo svete naznačujú koniec pandémie Čítajte

Premiér Andrej Babiš sa v stredu vyjadril, že opatrenia podľa pandemického zákona, ktorý Senát poslal Snemovni na úpravu, v súčasnosti nestačia. Vo štvrtok bude preto kabinet pokračovať v rokovaní o ďalších obmedzeniach.



„Vzhľadom k tomu, že akékoľvek sprísnenie protiepidemických opatrení je priamo viazané na predĺženie núdzového stavu, chceme finálny text navrhovaných opatrení prerokovať s opozíciou predtým, než bude Snemovňa v piatok hlasovať," informoval na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter minister vnútra Jan Hamáček.

Povinné respirátory

Na stredajšom zasadnutí sa vláda venovala kompletnému uzavretiu krajiny. Podľa informácií TV Nova by sa mali úplne zatvoriť všetky školy, služby, hotely a obchody, okrem predajní s potravinami a liekmi. Ľudia sa budú môcť pohybovať len v okruhu 20 kilometrov od domova s výnimkou ciest do práce a k lekárovi. Kabinet tiež zvažuje zákaz cestovania a povinné nosenie respirátorov FFP2 všade, vrátane práce a pohybu na ulici.



Hoci sa na spomenutých opatreniach ministri zatiaľ nedohodli, schválili zákaz cestovania do krajín s extrémnym výskytom mutácií koronavírusu. Od 26. februára do 11. apríla majú Česi až na neodkladné výnimky zákaz cestovať do Botswany, Brazílie, Eswatini, Juhoafrickej republiky, Kene, Lesotha, Malawi, Mozambiku, Zambie, Zimbabwe a Tanzánie, a to vrátane ostrovov Zanzibar a Pemba.



Ministerstvo zdravotníctva dnes v krajine potvrdilo jeden prípad nákazlivejšej juhoafrickej mutácie koronavírusu. V minulých dňoch sa pritom objavili informácie o jej možnom zavlečení zo Zanzibaru.