Čína odmieta tvrdenia, že núti amerických diplomatov absolvovať análne testy

Sú údajne presnejšie ako výtery z nosa alebo úst.

25. feb 2021 o 14:56 SITA

PEKING. Čína poprela tvrdenia, že podrobuje amerických diplomatov análnym testom na ochorenie COVID-19. Stalo sa tak po správach z Washingtonu o tom, že niektorí jeho zamestnanci museli podstúpiť túto procedúru.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bezpečie a dôstojnosť

„Čína nikdy nežiadala od amerických diplomatov v Číne, aby absolvovali análne výterové testy,“ vyhlásil vo štvrtok na brífingu hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Čao Li-ťien.

Súvisiaci článok Predbežné výsledky z očkovania vo svete naznačujú koniec pandémie Čítajte

Hovorca amerického rezortu zahraničia sa v tejto súvislosti vyjadril, že Washington je „zaviazaný zaručiť bezpečnosť a ochranu amerických diplomatov a ich rodín pri zachovaní ich dôstojnosti v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch a ďalšími príslušnými ustanoveniami diplomatického práva“.

Už týždeň nezaznamenali nový prípad nákazy

O tom, že niektorí americkí zamestnanci informovali ministerstvo, že museli podstúpiť análne testy, informoval minulý týždeň denník The Washington Post.



Čína zaviedla používanie análnych testov na koronavírus, pretože sú údajne presnejšie ako výtery z nosa alebo úst.



V krajine už viac ako týždeň nezaznamenali žiaden nový lokálny prípad COVID-19. Stále tam však prísne testujú, najmä ľudí prichádzajúcich zo zahraničia. Diplomati a ďalší cudzinci so špeciálnym statusom majú výnimku zo zákazu vstupu pre väčšinu cudzincov do Číny.