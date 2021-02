Fínsko v marci zavrie reštaurácie a bary

Opatrenia sa sprísnia aj v oblasti verejných zhromaždení a vzdelávania.

25. feb 2021 o 14:06 TASR

HELSINKI. Fínska vláda vo štvrtok oznámila, že pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu uzavrie na tri týždne v marci reštaurácie a bary. Informovala o tom agentúra DPA.

"Nástroje, ktoré sme doteraz mali k dispozícii, už na zvládanie situácie nestačia," povedala premiérka Sanna Marinová na tlačovej konferencii o potrebe aktivovať núdzové opatrenia.

V období od 8. do 28. marca budú môcť reštaurácie ponúkať len jedlo so sebou, maximálny počet ľudí pri verejných zhromaždeniach sa zníži z pôvodného počtu desať na šesť. Žiaci starší ako 13 rokov by vo väčšine krajiny prešli na dištančné vzdelávanie, voľnočasové aktivity by boli dočasne pozastavené.

Marinová a ďalší členovia kabinetu povedali, že opatrenia, ktoré sa zavádzajú vo veľkej časti krajiny vrátane regiónu hlavného mesta, sú nevyhnutné v dôsledku nárastu počtu prípadov infekcie nákazlivejšími variantmi koronavírusu. Premiérka povedala, že si uvedomuje "únavu" v súvislosti s opatreniami pri riešení pandémie, zdôraznila však potrebu "držať kurz, keďže situácia sa zhoršuje".

Ministerka spravodlivosti Anna-Maja Henrikssonová uviedla, že v súčasnosti vláda neplánuje zákaz vychádzania ani obmedzenie vnútroštátneho cestovania.

V európskom kontexte zaznamenalo Fínsko nízky počet prípadov infekcie, čísla sa však zvyšujú. Sedemdňová incidencia, teda počet nových infekcií na 100-tisíc obyvateľov za týždeň, dosiahla 62, kým predchádzajúci týždeň to bolo 46, uviedol fínsky inštitút zdravia.

Fínsko dosiaľ zaznamenalo viac ako 55-tisíc prípadov nákazy a 737 úmrtí na ochorenie COVID-19.