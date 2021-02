WHO vyzýva na pomoc ľuďom s dlhým covidom

Každý desiaty nakazený má zdravotné problémy aj po troch mesiacoch.

25. feb 2021 o 13:29 SITA

ŽENEVA. Každý desiaty človek, ktorý sa nakazil koronavírusom, trpí pretrvávajúcimi zdravotnými problémami aj 12 týždňov po nákaze. Upozorňuje na to európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge v tejto súvislosti skonštatoval, že o takzvanom „dlhom covide" sa toho ešte veľa nevie, no jeho „záťaž je skutočná a vážna". Vyzval preto európskych zákonodarcov, aby urobili viac pre jeho uznanie a liečbu.

Súvisiaci článok Predbežné výsledky z očkovania naznačujú koniec pandémie Čítajte

Takzvaný „dlhý covid" môžu sprevádzať ťažká únava, bolesti hrudníka, zápal srdcového svalu, bolesti hlavy, zábudlivosť, depresie, strata čuchu, opakované horúčky, hnačka a zvonenie v ušiach. Podľa dostupných údajov má každý štvrtý človek s ochorením COVID-19 symptómy asi mesiac od pozitívneho testu a každý desiaty nimi trpí dokonca až dvanásť týždňov.



Kluge tiež novinárom povedal, že koronavírus sa v európskom regióne stále veľmi rýchlo šíri, no už druhý týždeň v rade podľa neho pribudlo menej ako milión nových prípadov a šírenie sa spomaľuje.