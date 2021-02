Koronavírus vo svete: Na Ukrajine prudko narástol počet denných prípadov

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Maďarsku a ďalších krajinách?

25. feb 2021 o 12:50 TASR

https://flo.uri.sh/story/230110/embed

​Správu priebežne aktualizujeme.

Mapa cestovných obmedzení​

https://dovolenka.sme.sk/info/cestovatelska-korona-mapa/embed

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 113 187 999

113 187 999 Počet vyliečených: 88 792 621

88 792 621 Počet úmrtí: 2 510 781 Zdroj: worldometers.info/coronavirus, aktualizované: 21:45

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NMre6IAAAiU

​Koronavírus na Ukrajine

Koronavírus v Česku

Koronavírus v Poľsku

Koronavírus v Maďarsku

Koronavírus v Európe

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: ​​​​​1 325 841

​​​​​1 325 841 Počet vyliečených: 1 159 311

1 159 311 Počet úmrtí: 25 596

Za posledných 24 hodín Ukrajina zaznamenala 8 147 nových prípadov koronavírusovej nákazy, čo je takmer o 40 percent viac než predchádzajúci deň (5 850 prípadov), oznámil vo štvrtok ukrajinský minister zdravotníctva Maxym Stepanov. Informovala o tom agentúra TASS.

Podľa ministra bolo za posledných 24 hodín hospitalizovaných 2770 ľudí, 3 889 sa uzdravilo a 135 ochoreniu COVID-19 podľahlo.

Celkovo tak Ukrajina dosiahla od začiatku pandémie 1 325 841 prípadov tejto infekcie, 1 159 311 uzdravení a 25 596 úmrtí. Núdzový stav a celoštátna karanténa zostávajú v platnosti do 30. apríla. Počnúc 24. februárom vstupuje do platnosti tzv. adaptívna karanténa, ktorá rozdeľuje regióny do zón v závislosti od úrovne epidemiologickej hrozby. Pre zhoršujúcu sa situáciu bola sprísnená karanténa v oblastiach Ivano-Frankivskej a Černovickej.

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: ​​​​​1 198 168

​​​​​1 198 168 Počet vyliečených: 1 046 575

1 046 575 Počet úmrtí: 19 835

V Česku pribudlo za stredu 13 657 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Je to menej než v utorok, keď ich bolo 15 815, ale takmer o tritisíc viac než minulú stredu, vtedy ich zaznamenali 10 699.

Podľa neúplných údajov zomrelo aj ďalších 67 ľudí, celkovo je obetí už 19 835.

Od 21. decembra v Česku nikdy neklesol počet úmrtí za deň pod 100. Vo štvrtok ráno o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz. Aktuálne je s ochorením COVID-19 v ČR hospitalizovaných 6 967 ľudí, z nich 1432 je na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), čo je o desať menej než v predchádzajúci deň. V stredu urobili 48.016 antigénových testov a 36 842 PCR testov, z nich bolo pozitívnych 38,3 percenta.

V Česku dosiaľ podali 600 429 dávok vakcín proti koronavírusu.

Index rizika Protiepidemického systému PES je už druhý deň na hodnote 75 bodov, teda tesne pod hranicou piateho, najvyššieho stupňa. Vláda Andreja Babiša chce sprísniť protipandemické opatrenia v krajine a zabrániť ďalšiemu masívnemu šíreniu nákazy.

V stredu sa ani po celodennom rokovaní nedokázala zhodnúť na podobe sprísňovania, preto bude rokovať znovu vo štvrtok. Podľa zdroja Noviniek oboznámeného s rokovaniami vláda uvažuje nad úplným zatvorením škôl aj pre prvé a druhé ročníky, nad obmedzením ubytovania a pohybu ľudí medzi krajmi. Občania by mali mať povinnosť pohybovať sa len v kraji, v ktorom majú bydlisko.

Kabinet sa počas stredy dohodol len na dvoch čiastkových krokoch: bude preplácať zamestnávateľom štyri antigénové testy na zamestnanca v mesiaci a zakáže cestovanie do krajín, kde sa šíri juhoafrická mutácia koronavírusu. Ide konkrétne o Botswanu, Brazíliu, Eswatini (Svazijsko), Juhoafrickú republiku (JAR), Keňu, Lesotho, Malawi, Mozambik, Tanzániu (vrátane ostrovov Zanzibar a Pemba), Zambiu a Zimbabwe, uviedol tlačový odbor českej vlády.

Koronavírus v Poľsku Celkový počet potvrdených prípadov: ​​​​​1 673 252

​​​​​1 673 252 Počet vyliečených: 1 397 342

1 397 342 Počet úmrtí: 43 094

Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Poľsku stúpol od stredy o 12 142 a dosiahol celkovo 1 673 252. Vo štvrtok to oznámilo ministerstvo zdravotníctva.

Na ochorenie COVID-19 zomrelo ďalších 286 ľudí, takže celkový počet úmrtí je 43 094, napísala poľská štátna tlačová agentúra PAP.

Podľa ministerstva je v nemocniciach hospitalizovaných 13.818 pacientov s potvrdenou nákazou koronavírusom a v karanténe sa nachádza 176.394 ľudí. Zatiaľ sa z ochorenia vyliečilo 1 397 342 ľudí.

V Poľsku zaočkovali vakcínou proti koronavírusu zatiaľ 2.990.683 obyvateľov, ukazujú údaje zverejnené na oficiálnej webovej stránke vlády gov.pl.

Vláda spustila celoštátny program očkovania 27. decembra. Medzi prvými zaočkovanými boli pracovníci v zdravotníctve. V januári sa v Poľsku začalo očkovanie seniorov vo veku nad 80 rokov.

Od 12. februára sa v obmedzenej kapacite otvorili hotely, divadlá, kiná a plavárne. Reštaurácie môžu predávať zákazníkom jedlo len so sebou alebo im ho doručujú domov. Otvorené môžu byť aj nákupné centrá a niektoré ďalšie kultúrne inštitúcie.

Koronavírus v Maďarsku Celkový počet potvrdených prípadov: ​​​​​414 514

​​​​​414 514 Počet vyliečených: 315 781

315 781 Počet úmrtí: 14 672

Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 4 385 nakazených novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 120 pacientov, informovala vo štvrtok agentúra MTI s odvolaním sa na údaje operačného štábu.

Počet potvrdených prípadov infekcie vírusom SARS-CoV-2 od vypuknutia pandémie tak stúpol na 414.514 a obetí covidu na 14.672. Z ochorenia sa zotavilo 315.781.

Aktuálne je nakazených 84.061 osôb. V nemocniciach ošetrujú 4836 covidových pacientov, z ktorých 411 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

V povinnej domácej karanténe je 29.389 ľudí. Počet testov na prítomnosť koronavírusu dosiahol 3.577.770.