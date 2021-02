Česká vláda zakázala cestovanie do viacerých krajín

Babišova koalícia sa na ďalšom sprísnení vnútrozemských opatrení nedohodla.

25. feb 2021 o 6:44 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

PRAHA. Česká vláda na stredajšom večernom rokovaní nedosiahla dohodu o ďalšom sprísnení protiepidemických opatrení v krajine.

Dohodla sa však na zákaze cestovania do viacerých krajín a na príspevkoch na plošné testovanie pre firmy a živnostníkov.

O obmedzeniach chce ďalej diskutovať vo štvrtok od 18.00 SEČ. V noci na štvrtok o tom informoval spravodajský portál iDNES.cz.

"Dnes už nič nerozhodneme, pokračovanie zajtra," uviedol pre iDNES.cz český minister vnútra Jan Hamáček. Konečné znenie navrhovaných opatrení chce vláda ešte konzultovať s opozíciou, dodal.

Minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček na Twitteri oznámil, že štát bude firmám prispievať na testovanie zamestnancov. "Každý zamestnanec alebo živnostník získa príspevok na štyri rýchlotesty na mesiac," napísal.

České ministerstvo zdravotníctva zakázalo od 26. februára českým občanom a osobám žijúcim v ČR cestovať do krajín s vysokým rizikom výskytu brazílskeho či juhoafrického variantu koronavírusu. Zákaz bude platiť do 11. apríla a týka sa štátov Botswana, Brazília, Eswatini (Svazijsko), Južná Afrika, Keňa, Lesotho, Malawi, Mozambik, Tanzánia (vrátane ostrovov Zanzibar a Pemba), Zambia a Zimbabwe.

Hamáček potvrdil, že vláda požiada Poslaneckú snemovňu, aby zrušila uznesenie o konci núdzového stavu k 27. februáru a aby predĺžila jeho platnosť do konca marca.

Na tri týždne by sa podľa informácií televízie TV Nova mali kompletne zatvoriť všetky školy, služby, hotely a väčšina obchodov. Výnimku by mali len predajne s potravinami a liekmi. Ľudia by sa mohli pohybovať len v okruhu 20 kilometrov od svojho bydliska, výnimkou by bola cesta do práce a k lekárovi.

Medzi navrhovanými opatreniami je okrem iného povinnosť nosiť respirátory typu FFP2 - a to aj v práci či na ulici. Povinné má byť aj testovanie antigénovými testami vo firmách.

Prezident Zväzu priemyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák podľa iDNES.cz neočakáva, že by vláda pristúpila k zatvoreniu priemyselných podnikov a firiem. Hanák ďalej vyjadril nádej, že prípadné obmedzenia na štátnych hraniciach nenarušia plynulosť kamiónovej dopravy.