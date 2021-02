V Turecku zadržali členov Islamského štátu a oslobodili jezídske dievča

Turecko informovalo o zatknutí viacerých osôb podozrivých z členstva v Islamskom štáte.

24. feb 2021 o 20:32 TASR

ANKARA. Turecká polícia zatkla v stredu dve osoby podozrivé z členstva v teroristickej skupiny Islamský štát (IS).

V rámci spoločnej operácie, ktorú proti bunkám IS v Ankare podnikli príslušníci polície a tajnej služby, bolo oslobodené aj sedemročné dievča z jezídskej náboženskej menšiny. Dieťa je momentálne v opatere sociálnych služieb.

Podľa agentúry AFP o tom informovali turecké médiá, ktoré o zadržaných osobách uviedli, že boli operatívcami IS v Iraku.

AFP pripomenula, že Turecko tento mesiac informovalo o zatknutí viacerých osôb podozrivých z členstva v Islamskom štáte.

Napr. v utorok turecká polícia zadržala francúzsku občianku podozrivú z napojenia na IS, ktorá sa údajne pokúšala kontaktovať francúzske veľvyslanectvo s cieľom zabezpečiť si návrat do Francúzska.

Minulý týždeň bola zadržaná Ruska podozrivá z členstva v IS, ktorá sa spolu s ďalšími štyrmi Rusmi a jedným Líbyjčanom pokúšala preniknúť do Turecka zo Sýrie.

V tom istom týždni zaktli neďaleko turecko-sýrskych hraníc aj 26-ročnú ženu z Nového Zélandu s dvoma deťmi, ktorá je tiež podozrivá z väzieb na Islamský štát.

Agentúra AFP pripomenula, že počet jezídov žijúcich v rôznych krajinách sveta sa odhaduje na 1,5 milióna, pričom asi 550.000 z nich žilo na severozápade Iraku, v okolí enklávy Sindžár.

V roku 2014 sa však tohto územia zmocnil IS, jezídov označil za nevercov, mužov islamisti pozabíjali, chlapcov naverbovali za detských vojakov a ženy donútili k sexuálnemu otroctvu. O život takto prišlo niekoľko tisíc jezídov a ďalších takmer 100 000 ich utieklo do zahraničia alebo do iných častí Iraku.