El Chapova misska chodila aj na súdy. Teraz zatkli aj ju

Manželka narkobarónovi pomáhala s pašovaním.

24. feb 2021 o 17:20 Lukáš Onderčanin

NEW YORK, BRATISLAVA. Mala sedemnásť a on o vyše tridsať rokov viac, keď si ho vzala. Tvrdí, že je to skromný majiteľ zavlažovacej firmy a len médiá z neho spravili slávneho, navyše o karteli Sinaloa vlastne nič nevie.

Toto pred dvoma rokmi hovorila Emma Coronelová, tretia manželka jedného z najslávnejších drogových bosov súčasnosti, Joaquína ‚El Chapa‘ Guzmána.

Na jeho súdne pojednávania v New Yorku sa chodievala pozerať z druhého radu, väčšinou s neutrálnym výrazom a tmavými okuliarmi.

Aj keď Coronelová dlho odmietala, že by mala niečo spoločné s kšeftami svojho muža, tento týždeň ju vo Washingtone zatkli a obvinili z toho, že pomáhala kartelu s pašovaním heroínu či kokaínu a že pomáhala El Chapovi aj pri jeho najslávnejšom úteku.

Manželka číslo 3

Súdne procesy proti narkobarónom a mafiánskym bosom sa väčšinou ich manželkám vyhýbajú. Len málokedy má prokuratúra dôkazy o tom, že v biznise idú so svojimi mužmi.

Dlhé roky to tvrdila aj dnes 31-ročná Emma Coronelová. „Nepoznám manžela takého, ako ho prezentujú. No skôr ho obdivujem ako človeka, ktorého som stretla a vzala si ho,“ povedala v roku 2019 v rozhovore pre denník New York Times.