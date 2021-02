Dilema televízií: hovoriť o koronavíruse alebo poskytnúť únik z reality?

Komediálne programy a známe seriály sú konfrontované pandémiou.

24. feb 2021

LONDÝN. Televízie čelia dileme - poskytovať únik alebo odrážať realitu?

"Nesmieme o tom hovoriť. To je odporúčanie od stanice," hovorí anglický komik James Acaster vo vystrihnutej scéne z novej série britského súťažného programu Hypothetical. Jeho spolumoderátor Josh Widdicombe sa práve zmienil o pandémii Covidu-19.

"Nesmieme to povedať, odkázať na to, vysvetliť, prečo sme ďalej od seba než je bežné," vypočítava Acaster. Zábavná scéna, ktorú na svoj oficiálny twitterový účet umiestnila televízna stanica Dave, podčiarkuje zásadnú dilemu, s ktorým sa momentálne stretáva viacero televíznych tvorcov. Ak vám vôbec protipandemické opatrenia dovolia natočiť reláciu, zahrniete do neho aj skúsenosti zo života v pandémii? pýta sa denník The Guardian.

"Nejde o to, aby sa to absolútne za žiadnych okolností nezmieňovalo," uvádza na pravú mieru Acasterov výrok Richard Watsham z UKTV, materskej spoločnosti stanice Dave. "Ide o to tie zmienky minimalizovať. Keď ide o komédiu a zábavu, reflektovali sme ľudom ich potrebu po úniku," dodáva Watsham.

Realita alebo únik z nej?

A to je jadro celého problému: televízia chce odrážať realitu života divákov a zároveň od nej poskytnúť únik. Covid-19 už rok ovláda naše životy a len tak skoro nezmizne. Pre nadčasové súťažné relácie typu Hypothetical je jednoduché na vírus zabudnúť a užiť si trochu abstraktnej zábavy, ale môžu nákazu ignorovať komédie a drámy, ktoré sa odohrávajú v súčasnosti?

Tvorcovia niektorých seriálov dospeli k záveru, že nemôžu. Americká herečka Sarah Jessica Parker v januári vystrašila časť fanúšikov seriálu Sex v meste, v ktorého pokračovaní opäť stvárnila po takmer dvadsiatich rokoch hlavnú hrdinku Carrie. Koronavírus podľa nej bude "samozrejme súčasťou príbehu" novej série, pretože sa týka súčasného života v New Yorku, a ten život sa zmenil.

Podobne scenáristi amerického sitcomu Superstore mali pocit, že vzhľadom na to, že sa ich seriál odohráva vo veľkom supermarkete a zobrazuje každodenný život obyčajných ľudí, musí sa vysporiadať aj s tým, ako sa život ľudí v pandémii zmenil od základov. Koronavírus bol preto v popredí šiestej série, ktorá sa v Spojených štátoch začala vysielať vlani v októbri.

O mesiac neskôr sa na americkú stanicu ABC sedemnástou sériou vrátil seriál z lekárskeho prostredia Klinika Grace, v ktorom hlavná hrdinka, doktorka Meredith Grey, vážne ochorie a nemocnicu zaplaví príval pacientov s covidom.

Keď sa však scenáristi Kliniky Grace zišli minulý rok v júni, aby načrtli dejovú líniu nadchádzajúcej série, výkonná producentka Krista Vernoffová údajne navrhovala, aby sa lekárska dráma koronavírusu úplne vyhla. Nakoniec však scenáristi - nemalá časť z nich doktori - úspešne argumentovali tým, že nemožno ignorovať najväčšiu zdravotníckou udalosť v nedávnej histórii.

Šum na pozadí

Nie každá relácia však cíti takú zodpovednosť. Napríklad vychádzajúca hviezda seriálu Boj o moc Sarah Snooková v rozhovore s časopisom Variety potvrdila, že sa dráma v nadchádzajúcej tretej sérii pandémiou nebude bezprostredne zaoberať, pretože "o tom ten program nie je". Rúška, vakcíny a lockdowny tak pravdepodobne budú len šumom v pozadí.

"Naozaj nemáme zásadnú potrebu to v drámach zmieňovať," hovorí Watsham z UKTV. "Všetci sme zvyknutí, že si pred televízie sadáme v snahe žiť na chvíľku v inom svete. Takže som rád, že koronavírus naše drámy nereflektujú," dodáva Watsham.

S tým súhlasí aj Nicola Shindlerová, výkonná riaditeľka Quay Street Productions z Manchestru. Program televízie ITV Finding Alice, na ktorom sa teraz podieľa, sa čiastočne nakrúcal po začiatku pandémie a mohol sa tak vírusom zaoberať; namiesto toho sa odohráva vo svete bez neho. "Mám pocit, že teraz aj v dohľadnej budúcnosti chcú diváci utiecť od nepríjemných skutočností a pripomenúť si, aký bol život a aký zase bude," uvádza.

Shindlerová je veľkou fanúšičkou seriálu Sex v meste. Keby mala na starosti scenár k novej sérii, dovolila by koronavírusu zasiahnuť do života Carrie a jej kamarátok? "Povedala by som, že nie. Nie je to ten dôvod, prečo na Sex v meste prepnem," odpovedá.

Komédie, ktoré si nerobia ambície komentovať stav spoločnosti, nachádzajú odvážnejšie riešenia.

Sitcom o politike v Los Angeles Mr. Mayor od americkej komičky Tiny Feyovej začal tento rok v januári a odohráva sa vo svete po pandémii. Tvorcovia to jednoducho vyriešili žoviálnym vysvetlením, že vakcínu pre všetkých nakúpila speváčka Dolly Parton.