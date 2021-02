V Guinei začnú očkovať proti ebole

Svetová zdravotnícka organizácia poskytla krajine 11-tisíc dávok vakcíny.

23. feb 2021 o 16:58 SITA

BRATISLAVA. Špeciálne lietadlo s vakcínami proti ebole pristálo po omeškaní v Guinei. Očkovanie proti vírusu by sa tak malo začať neskôr počas utorka.

Prílet lietadla narušila piesočná búrka na Sahare, pre ktorú musel stroj letieť najprv do Senegalu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Vakcinácia sa zameria ľudí, ktorí sa dostali do kontaktu s pacientmi s ebolou, a tiež na zdravotníckych pracovníkov v prvej línii.

Epidémia eboly po piatich rokoch

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poskytla krajine 11-tisíc dávok vakcíny, ktoré doviezli najprv do hlavného mesta Konakry a následne do mesta Nzérékoré. V rovnomennom regióne evidujú prípady eboly. WHO dúfa, že vakcinácia pomôže zabrániť väčšiemu šíreniu vírusu.

Guinea vyhlásila epidémiu eboly 14. februára po tom, ako zaznamenala prvé prípady nákazy za päť rokov. Šírenie eboly vystopovali k zdravotnej sestre, ktorá pracovala v zdravotníckom centre v Goueké, a 18. januára ochorela.

Najprv jej diagnostikovali týfus a neskôr maláriu. Keď sa jej zdravotný stav nezlepšil, konzultovala ho s tradičným liečiteľom v Nzérékoré, ale o štyri dni neskôr zomrela. Niekoľko jej príbuzných aj liečiteľ ochoreli tiež. Guinea eviduje päť úmrtí.

Hrozba nákazy pri pohreboch obetí

Komunitné pohreby, kde ľudia pomáhajú umyť telo zosnulého, môžu byť kľúčové pri šírení eboly v skorom štádiu epidémie. Telá obetí eboly sú mimoriadne nákazlivé, inkubačná doba môže trvať od dvoch dní do troch týždňov.

Ebola sa prenáša na ľudí z nakazených zvierat. Medzi ľuďmi sa šíri priamym kontaktom s nakazenou krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi, ale aj nepriamo prostredníctvom kontaktu s nakazeným prostredím.

Guinea bola epicentrom ostatnej epidémie eboly v západnej Afrike z rokov 2013 - 2016. Epidémia si vyžiadala viac ako 11-tisíc mŕtvych.