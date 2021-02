Malajzijský súd pozastavil deportáciu Mjanmarčanov do ich vlasti

23. feb 2021 o 10:50 TASR

LUMUT. Malajzijský súd v utorok pozastavil deportáciu 1200 občanov Mjanmarska späť do ich vlasti. Podľa ľudskoprávnych organizácii im tam totiž po vojenskom puči hrozí nebezpečenstvo. Informovala o tom agentúra AFP.

Ešte predtým na vojenskú základňu v meste Lumut na západnom pobreží Malajzie dorazili autobusy a nákladné vozidlá prevážajúce migrantov vrátane zraniteľných menšinových skupín, kde čakali na lode mjanmarského námorníctva.

Spojené štáty a OSN tento kontroverzný plán kritizovali, pričom ľudskoprávne skupiny uviedli, že medzi osobami, ktoré majú byť repatriované, sú aj žiadatelia o azyl.

Voči deportácii mjanmarských migrantov vzniesli námietku organizácie Amnesty International (AI) a Asylum Access. Argumentovali, že ak by Malajzia poslala skupinu zraniteľných osôb späť do Mjanmarska, kde by im po prevrate mohlo hroziť nebezpečenstvo, porušila by tým svoje medzinárodné záväzky.

Deportácie pozastavil najvyšší súd v hlavnom meste Kuala Lumpur. Pojednávanie v tejto veci podľa zdroja AFP pokračuje v stredu.

Výkonná riaditeľka AI pre región Malajzie Katrina Jorene Maliamauvová uviedla, že "vláda musí rešpektovať rozhodnutie súdu a zabezpečiť, aby dnes (v utorok) nebola vyhostená ani jedna z 1200 osôb".

Zároveň vyzvala tamojšie úrady, aby Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov umožnili prístup k migrantom, ktorí majú byť deportovaní.

K prevratu v Mjanmarsku došlo 1. februára - v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb. Armáda následne vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav a zadržala popredných predstaviteľov civilnej vlády a ďalších politických lídrov. Puč zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov.

Malajzia spočiatku vyjadrila "vážne znepokojenie" v súvislosti so štátnym prevratom. O niekoľko dní neskôr sa však objavili správy, že prijala ponuku mjanmarskej junty na vyslanie vojnových lodí na repatriáciu zadržaných Mjanmarčanov.