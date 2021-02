Obchody a zábava len pre zaočkovaných. Izrael zavádza zelený pas

Výsledky z Izraela ukazujú, aká účinná je vakcína.

22. feb 2021 o 18:09 Lukáš Onderčanin

TEL AVIV, BRATISLAVA. V nedeľu sa v Izraeli otvorili viaceré obchodné centrá aj pobočky nábytkárskeho reťazca IKEA. Pred vstupom však návštevníkov čakala aj možnosť zaočkovať sa proti koronavírusu.

V krajine, kde už polovica populácie dostala aspoň prvú dávku vakcíny, sa začína postupne otvárať ekonomika.

Doterajšie pozorovania ukazujú, že očkovanie výrazne znížilo počet infikovaných aj hospitalizácií. Izraelská vláda sľubuje postupný návrat krajiny do normálu. Ten sa však môže týkať len tej časti populácie, ktorá sa dala zaočkovať.

Nezaočkovaní bez výhod

Leehe Friedmanová má 30 rokov, žije v Tel Avive a tento týždeň by mala dostať druhú dávku vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech. "Moji rodičia majú 65 rokov a obaja už boli zaočkovaní aj druhou dávkou, okrem bolesti v mieste vpichu nemali žiadne vedľajšie účinky," vraví pre SME.

Na začiatku bola trocha skeptickejšia, no podľa vlastných slov to vníma ako jedinú cestu z pandémie. "Bola som opatrná, keďže sme prvou krajinou, ktorá očkovala v takom masovom meradle. No súčasne som rada, že sme takí privilegovaní a do roka od začiatku pandémie máme vakcínu," hovorí.