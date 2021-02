Irán tvrdí, že vedú úspešnú debatu o jadrových zariadeniach

Teherán nemá v úmysle prerušiť spoluprácu s MAAE.

21. feb 2021 o 16:27 TASR

TEHERÁN. Irán vedie "plodné rozhovory" so šéfom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim, ktorý v sobotu večer pricestoval na návštevu tejto krajiny. Uviedol to v nedeľu podľa agentúry AFP iránsky veľvyslanec pri MAAE Kazím Gharíb Abádí.

Grossi sa v nedeľu ráno stretol s riaditeľom Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Alím Akbarom Sálehím, pričom na stretnutí bol prítomný aj Kazím Gharíb Abádí.

Vedú debaty o jadrovej dohode

"Irán a MAAE viedli plodné rozhovory založené na vzájomnom rešpekte. K čomu dospeli, bude zverejnené dnes večer," napísal následne Abádí na Twitteri. Samotný Grossi absolvuje v nedeľu ešte viacero stretnutí s iránskymi predstaviteľmi a večer sa vráti do Viedne, kde plánuje po príchode zvolať tlačovú konferenciu.

Grossi priletel do Iránu s cieľom pokúsiť sa presvedčiť tamojších predstaviteľov, aby prístup medzinárodných inšpektorov do svojich jadrových zariadení. Islamská republika totiž pohrozila, že od 23. februára prestane uplatňovať tzv. dodatočný protokol k jadrovej dohode so svetovými mocnosťami. Ten inšpektorom MAAE udeľuje rozsiahle právomoci vykonávať kontroly na území Iránu.

Takýto krok by vážne narušil prácu inšpektorov, hoci Irán trvá na tom, že budú môcť pôsobiť v krajine aj naďalej a že nemá v úmysle prerušiť spoluprácu s MAAE. Teherán je ochotný od svojho úmyslu ustúpiť, len ak Spojené štáty zrušia svoje sankcie voči Iránu, ktoré obnovil predchádzajúci prezident USA Donald Trump.

Dohadujú sa s Bielym domom

Grossi sa má v nedeľu okrem iných ešte stretnúť aj s iránskym ministrom zahraničných vecí Mohammadom Džavádom Zarífom. Ten pred schôdzkou naznačil, že Irán sa nechce ocitnúť v "slepej uličke" a varoval, že môže od svojich záväzkov ešte viac odstúpiť, ak Washington sankcie nezruší.

Nový šéf Bieleho domu Joe Biden hovorí o možnosti návratu k zmienenej jadrovej dohode, avšak požaduje, aby sa Irán vrátil k plneniu záväzkov, ktoré z nej vyplývajú. Teherán ale trvá na tom, že Washington musí najskôr zrušiť svoje sankcie, ktoré tvrdo postihujú najmä iránsky ropný priemysel.

Podľa vyhlásenia MAAE má Grossiho návšteva v Teheráne prispieť k nájdeniu "obojstranne prijateľného riešenia, ktoré by umožnilo, aby mohla MAAE aj naďalej vykonávať nevyhnutné verifikačné procedúry" na území Iránu.