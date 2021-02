Ako prežili nigérijské školáčky roky v zajatí džihádistov? Odolávali hladu aj vyhrážkam

O únose dievčat vznikla kniha.

21. feb 2021

LAGOS, BRATISLAVA. V noci zo 14. na 15. apríla 2014 vtrhli do internátu strednej školy v nigérijskom Chiboku džihádisti z hnutia Boko Haram. Nebudili pozornosť, lebo sa najprv tvárili ako strážcovia internátu, no nakoniec so sebou odviedli 276 prevažne kresťanských dievčat.

Začala sa dráma, ktorá zaujala sociálne siete – k výzve na prepustenie dievčat sa pridala napríklad vtedajšia americká prvá dáma Michelle Obamová. Svoje pátracie tímy do krajiny poslali Američania aj Briti.

Napriek tomu sa dráma dodnes celkom neskončila, v zajatí ostáva viac ako sto zadržaných dievčat, mnohé pod tlakom prijali islam a majú s džihádistami deti. Väčšina z nich sa však už domov vrátila.

Prečo to trvalo tak dlho?

Na základe svedectiev tých, ktoré sa už na slobodu dostali, príslušníkov bezpečnostných zložiek, bývalých militantov alebo vyjednávačov teraz vychádza kniha o živote dievčat v zajatí.