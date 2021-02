Pobrežie Izraela znečistili látky ropného pôvodu, ich zdroj zatiaľ nie je známy

Podľa denníka The Times of Israel do mora unikli desiatky ton dechtu.

20. feb 2021 o 23:25 TASR

Ľudia čistia znečistené pobrežie. (Zdroj: TASR/AP)

Písmo: A - | A + 0 0 JERUZALEM. Stovky dobrovoľníkov a príslušníkov armády sa v sobotu v Izraeli zúčastnili na odstraňovaní látok ropného pôvodu, ktorými je znečistený úsek stredomorského pobrežia od mesta Haifa na severe krajiny až po Aškelon na juhu. Vyšetrovatelia súčasne pracujú na zisťovaní príčin znečistenia, ktoré ohrozuje pláže i prírodu. Článok pokračuje pod video reklamou Šéf izraelského úradu na ochranu prírody a parkov Šaul Goldštajn označil túto situáciu za "najzávažnejšiu environmentálnu katastrofu Izraela za posledných desať rokov". Skryť Vypnúť reklamu Podľa denníka The Times of Israel do mora unikli desiatky ton dechtu. Napr. v prírodnej rezervácii Gador neďaleko mesta Hadera na severe Izraela decht ohrozuje alebo už zasiahol ryby, korytnačky a ďalšie morské živočíchy. Do záchrannej operácie sa zapojili vojaci izraelskej armády aj dobrovoľníci. Izraelské médiá informovali, že niekoľko dobrovoľníkov museli hospitalizovať, lebo sa nadýchali toxických výparov. Izraelský úrad na ochranu prírody a parkov vyzval obyvateľov 16 miest a obcí v zamorenej oblasti, aby sa vyhýbali pohybu po plážach, ktoré sú najviac znečistené. Loading ... Príčinu a zdroj úniku látok ropného pôvodu je ešte potrebné zistiť. Agentúra AFP však pripomenula, že začiatkom tohto týždňa, keď v Izraeli zavládlo nepriaznivé počasie, more na breh vyplavilo znečisťujúce látky a vo štvrtok na pláž neďaleko Tel Avivu aj mŕtve mláďa veľryby. Skryť Vypnúť reklamu Úrady skúmajú, či tieto dva prípady spolu súvisia.