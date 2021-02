Biden schválil vyhlásenie mimoriadneho stavu v Texase

Mrazy v USA pripravili o život takmer 60 osôb.

20. feb 2021 o 17:27 ČTK

WASHINGTON. Americký prezident Joe Biden schválil v sobotu vyhlásenie mimoriadneho stavu v Texase, ktorý sužujú nezvyčajné mrazy.

S odvolaním sa na Federálny agentúru pre riešenie krízových situácií (FEMA) o tom informovala agentúra Reuters.

Šéf Bieleho domu tým uvoľnil cestu pre ďalšiu federálnu finančnú pomoc pre štát. Poisťovne kvôli počasiu v Texase očakávajú rekordné straty.

Vyhlásili mimoriadny stav

Situáciu v Texase a v okolitých štátoch už niekoľko dní komplikuje rekordne mrazivé počasie, ktoré v niektorých miestach prerušilo zásobovanie elektriny a vody. Dodávky prúdu sa postupne obnovujú a teploty by mali začať stúpať, približne 13 miliónov ľudí má však stále problémy so zaistením pitnej vody.

Vyhlásenie nového stavu pre obyvateľov Texasu znamená jednoduchší prístup jednotlivcov k federálnej pomoci, vrátane asistencie pri hľadaní dočasného bývania, opravy domu či získania pôžičiek s nízkym úrokom.

Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová ešte skôr uviedla, že Biden je v kontakte so starostami niektorých najväčších texaských miest ako Houston, Austin a Dallas, aby sa ubezpečil, že sú pre nich dostupné vládne financie.

Biden uviedol, že sa chystá navštíviť Texas, pokiaľ jeho prítomnosť nebude záťažou pri pomoci.

Vysoké poistné škody

Okrem Texasu zasiahli tento týždeň snehové a mrazivé búrky aj niekoľko ďalších štátov na juhu USA, ktoré tiež hlásia výpadky dodávok vody. V regióne nie sú také mrazivé teploty obvyklé.

Ratingová agentúra zameraná na poisťovne A.M. Best varovala, že poisťovne by mohli za prvý štvrťrok utrpieť rekordné straty kvôli zimnej búrke v Texase, ktorá ochromila elektrickú sieť a spôsobila rozsiahle škody na majetku, vrátane zrútených striech a prasknutých potrubí.

Búrka by sa tak mohla stať najdrahšou udalosťou súvisiacou so zimným počasím v Texase. Hovorca Texaskej rady poisťovní Camille Garciová podľa agentúry Reuters uviedla, že poisťovne v Texase očakávajú stovky tisíc hlásení o škodách.