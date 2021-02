Amerika sa opäť začína zaujímať o globálne problémy

Riešia pandémiu koronavírusu, klimaticku zmenu alebo iránsky jadrový program.

20. feb 2021 o 14:18 SITA

BRATISLAVA 20. februára (SITA/AP) – Spojené štáty sa vrátili na medzinárodnú scénu a sú odhodlané angažovať sa pri riešení globálnych výziev, akými sú pandémia koronavírusu, klimatická zmena alebo iránsky jadrový program. V rozhovore pre portál bbc.com to uviedol v sobotu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.

V prvom rozhovore pre zahraničné médium minister upozornil na dôležitosť celosvetovej vakcinácie proti koronavírusu. Číne vytkol nedostatočnú transparentnosť pri informovaní o pôvode pandémie. Minister poskytol rozhovor v čase, keď sa zúčastňuje na virtuálnom zasadnutí skupiny najvyspelejších štátov sveta G7.



USA vložili štyri miliardy dolárov do programu Covax, ktorého cieľom je zabezpečiť spravodlivý prístup k vakcínam proti Covidu-19 v krajinách s nižšími príjmami. Iniciatívu koordinuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej by sa mali za menej ako rok distribuovať asi dve miliardy dávok vakcín.



„Pokiaľ, a dovtedy, kým nebude na svete zaočkovaný každý, nikto nebude v úplnom bezpečí,“ uviedol Blinken.



USA doteraz zaočkovali zhruba 27 miliónov svojich obyvateľov. V mnohých sa na začiatok vakcinácie stále iba čaká.