12-tisíc utečencov je bez prístupu k vode, jedlu, prikrývkam či prístrešku

Lekári bez hraníc upozorňujú na zlé podmienky v táboroch v Etiópii.

19. feb 2021 o 19:21 TASR

ADDIS ABEBA. Viac ako 61.000 ľudí, ktorí utiekli z nepokojného etiópskeho regiónu Tigraj, žije v "otrasných podmienkach" v susednom Sudáne, uviedla v piatok humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF). Informovala o tom agentúra DPA.

Bez vody, jedla a prístrešku

V tranzitnom tábore Hamdajet a v jeho blízkosti sa nachádza až 12.000 utečencov bez prístupu k vode, jedlu, prikrývkam a hygiene, bez riadneho prístrešku, tvrdí organizácia. Niektorí z nich sú v tábore už mesiace a každý deň prichádzajú noví, aj keď pravidlá OSN stanovujú, že vzhľadom na bezpečnostné obavy by sa podobné zariadenia nemali zriaďovať v hraničných oblastiach.

"Utečenci žijú v otrasných podmienkach. Táto situácia si vyberá daň v podobe negatívneho vplyvu na ich fyzické aj duševné zdravie," uvádza sa v stanovisku MSF.

Utečenci prichádzajúci do tohto tábora by mali byť presunutí do stálych táborov, v ktorých majú prístup k základným službám, do 72 hodín.

3,8 milióna ľudí potrebuje pomoc

Podľa odhadov etiópskeho Červeného kríža (ERCS) je v regióne 3,8 milióna ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc. Väčšina z nich je bez prístupu k život zachraňujúcim liekom a jedlu.

Dlhodobé napätie medzi Addis Abebou a Tigrajským ľudovým oslobodeneckým frontom (TPLF), ktorý bol v Etiópii dominantnou politickou silou takmer tri desaťročia pred tým, ako sa v roku 2018 dostal k moci terajší premiér Abiy Ahmed, vyvrcholilo vlani v septembri. Vtedy sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby.

Armáda preto 4. novembra začala operáciu proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli o život stovky ľudí a vyše 50.000 ich ušlo z domovov do susedného Sudánu. Premiér Abiy 28. novembra oznámil víťazstvo vládnych jednotiek nad vzbúrencami, OSN a ďalšie humanitárne agentúry však tvrdia, že boje v oblasti neutíchajú.