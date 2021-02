Počet nákaz koronavírusom v Británii prudko klesol

Pozitívne testovaný je jeden zo 115 obyvateľov.

19. feb 2021 o 16:10 SITA

LONDÝN. Počet nových prípadov infekcií koronavírusom vo Veľkej Británii prudko klesol. Pravidelný týždenný prieskum britského štatistického úradu (ONS) ukázal, že tempo šírenia vírusu sa zmenšilo v celej krajine.

Podľa odhadu ONS v týždni do 12. februára bol v Anglicku pozitívne testovaný jeden zo 115 obyvateľov. V predchádzajúcom týždni bol infikovaný každý osemdesiaty obyvateľ Anglicka. Podobne sa situácia zlepšila aj v Škótsku, vo Walese a v Severnom Írsku.



V celom Spojenom kráľovstve v súčasnosti platí lockdown. V krajine doteraz zaznamenali najviac úmrtí v súvislosti s nakazením sa koronavírusom v Európe, a to takmer 120-tisíc. Britskí lídri sú opatrní v otázke zrušenia reštriktívnych opatrení, ale dúfajú, že mnohé budú môcť od budúceho mesiaca zmierniť v súvislosti s rýchlym očkovaním. Očakáva sa, že v pondelok premiér Boris Johnson povolí, aby sa časť študentov od 8. marca vrátila do škôl.