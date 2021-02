NATO vyzvalo na zrýchlenie mierových rozhovorov v Afganistane

18. feb 2021 o 21:27 SITA

BRUSEL. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg vo štvrtok vyzval afganskú vládu a hnutie Taliban na zrýchlenie tempa mierových rozhovorov.

Správa prichádza v čase, keď nie je jasné, či a ako dlho jednotky NATO zostanú v krajine.

NATO potrebuje podporu USA pri akciách

Aliancia má v Afganistane čosi menej ako 10-tisíc vojakov. Väčšina z nich nepochádza z USA, v prípade ukončenia americkej podpory však nedokážu pokračovať vo svojich operáciách.



Stiahnutie amerických vojakov k 1. máju nariadil bývalý americký prezident Donald Trump.

Súčasný prezident Joe Biden jeho rozhodnutie aktuálne prehodnocuje. Vo Washingtone rastú tlaky, aby Spojené štáty vyrokovali neskorší odchod jednotiek, prípadne sa dohodli na ponechaní menšieho počtu vojakov.



„Problém je, že sme v situácii, keď sa blíži stanovený dátum, je to prvý máj, a mierové rozhovory sú zatiaľ krehké,“ povedal Stoltenberg, ktorý predsedal zasadnutiu ministrov obrany NATO.

Žiadny člen NATO nepodporil odsun

Afganistanom medzitým otriasa vlna násilností, ku ktorým prispieva ako Taliban, tak aj skupiny spojené s Islamským štátom, velitelia ozbrojených milícií alebo organizovaný zločin.

Odchod z Afganistanu vzhľadom na bezpečnostnú situáciu doteraz verejne nepodporil ani jeden z tridsiatich členských štátov NATO.

Podľa diplomatických zdrojov citovaných agentúrou AP by dlhšie zotrvania svojich vojakov v krajine podporili mnohí spojenci, pokiaľ by o to Washington požiadal.

Jens Stoltenberg potvrdil, že spojenci sa dohodli na rozšírení súčasnej výcvikovej misie v Iraku z počtu 500 na zhruba 4000 osôb, čo sa stane po dohode s irackou vládou.