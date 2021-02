Nemecko nepustilo cez hranice pätinu ľudí z Česka a Tirolska

Nemecko pravdepodobne predĺži obmedzenia na hraniciach.

18. feb 2021 o 18:32 SITA

BERLÍN. Od zavedenia kontrol na hraniciach Nemecka s Českom a rakúskou spolkovou krajinou Tirolsko poslala nemecká polícia domov zhruba pätinu prichádzajúcich ľudí.

Počas návštevy nemecko-českého pohraničia to vo štvrtok povedal nemecký minister vnútra Horst Seehofer.

Podľa jeho slov dosiaľ na hraniciach vykonali 50-tisíc kontrol a 10-tisíc z nich sa skončilo tým, že ľudí poslali domov.

Seehofer naznačil, že Nemecko pravdepodobne predĺži obmedzenia na hraniciach, ale ešte je príliš skoro na to, aby to bolo isté. Podľa pôvodného plánu by mali reštrikcie trvať 10 dní.

Prísnejší režim na nemeckých hraniciach platí od nedele a jeho cieľom je obmedziť šírenie infekčnejších variantov koronavírusu.

Nové pravidlá obmedzujú vstup z Česka a Tirolska na nemeckých občanov a ľudí s trvalým pobytom v Nemecku, vodičov nákladných vozidiel, zamestnancov v doprave a zdravotníctve a pendlerov pracujúcich v „systémovo relevantných sektoroch“.

Všetci pri vstupe do Nemecka musia ukázať negatívny test na prítomnosť koronavírusu.