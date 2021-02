Dobré správy z Ischglu. Imunita proti koronavírusu pretrváva podľa štúdie dlho

Na štúdii sa zúčastnila väčšina obyvateľov Ischglu, ktorý zasiahol koronavírus.

18. feb 2021 o 17:30 TASR

INNSBRUCK. Imunita získaná po prekonaní nákazy novým koronavírusom by mala byť relatívne stabilná.

Ukazujú to výsledky štúdie Lekárskej univerzity v Innsbrucku, ktoré boli zverejnené vo štvrtok. Informovala o tom agentúra APA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stabilná imunita

Vedci v tirolskej obci Ischgl, obľúbenom lyžiarskom stredisku, ktoré sa vlani stalo ohniskom nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, už po druhý raz skúmali, ako dlho zostávajú protilátky po infikovaní prítomné v ľudskom organizme a na akú dobu zaisťujú imunitu.

Na štúdii Lekárskej univerzity v Innsbrucku sa už vlani v apríli zúčastnilo takmer 80 percent obyvateľov Ischglu.

Súvisiaci článok Rakúsko uvoľnilo. Ste nezodpovední ako Česko, reagujú nemeckí politici Čítajte

Z výsledkov vtedy vyplynulo, že 51,4 percenta z 1 473 účastníkov malo v tele protilátky proti koronavírusu, čo znamenalo, že prekonali nákazu.

V novembri 2020 zorganizovali úrady na opätovné dobrovoľné testovanie.

Zúčastnilo sa na ňom zhruba 900 obyvateľov obce Ischgl, 801 z nich vo veku 18-89 rokov absolvovalo i prvé testovanie. Prítomnosť protilátok len mierne klesla a malo ich 45,4 percenta obyvateľov.

"Napriek miernemu poklesu koncentrácie protilátok v porovnaní s prvou štúdiou môžeme hovoriť o relatívne stabilnej imunite," zhodnotila výsledky virologička Dorothee von Laerová, ktorú citovala stanica ORF.

Jesenná vlna zasiahla Ischgl oveľa menej

"Dobré správy z Ischglu," komentoval výsledky štúdie rektor Lekárskej univerzity v Innsbrucku Wolfgang Fleischhacker. Vedúca štúdie Wegene Borenaová dodala, že zhruba 90 percent ľudí, ktorí vykazovali prítomnosť protilátok v prvej štúdii, ich mala aj v novembri.

Laerová zdôraznila, že druhá jesenná vlna pandémie zasiahla Ischgl v porovnaní so zvyškom Rakúska oveľa menej.

Zatiaľ sa podľa nej síce nedá hovoriť o kolektívnej imunite tamojšieho obyvateľstva, no k zlepšeniu situácie mohla prispieť kombinácia získaných protilátok, dodržiavania odstupu a nosenia rúšok.

Pre vakcináciu by to mohlo znamenať, že určitú ochranu by mohla poskytnúť už priemerná zaočkovanosť okolo 40-45 percent populácie.