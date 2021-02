EÚ kritizovala slovinského premiéra za útok na novinárov

Existujú dôvody pre monitorovanie situácie v Slovinsku, uviedla holandská europoslankyňa.

18. feb 2021 o 16:55 TASR

BRUSEL. Európska komisia vo štvrtok odsúdila predsedu slovinskej vlády Janeza Janšu za sériu agresívnych vyjadrení na adresu novinárov, informovala agentúra AFP.

Eurokomisia zdôraznila, že nenávisť, vyhrážky a osobné útoky na novinárov sú neprijateľné.

EÚ: Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové

Hovorca Komisie Christian Wigand pripomenul vyhlásenie podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre hodnoty a transparentnosť Věry Jourovej o tom, že "slobodné a nezávislé médiá sú pre demokraciu a hodnoty EÚ kľúčové.

Ich úlohou je prinútiť nás, politikov, k zodpovednosti. Ochrana a bezpečnosť novinárov by mala byť prioritou každej krajiny".

Výzva na monitorovanie úrovne demokracie

Holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová sa domnieva, že ide o dostatočný dôvod pre to, aby monitorovacia skupina pre demokraciu, právny štát a základné práva Európskeho parlamentu, ktorej predsedá, začala monitorovať situáciu v Slovinsku. Príslušný návrh by musel schváliť europarlament.

In 't Veldová poznamenala, že by bolo problematické, ak by slovinská vláda nasledovala názory maďarského premiéra Viktora Orbána a Poľska.

Naznačila tiež možné ťažkosti, keď bude Slovinsko v druhom polroku tohto roku predsedať Rade EÚ.

Janša zaútočil na novinárku

Europoslankyňa pripomenula, že skupina, ktorej šéfuje, pred tromi rokmi monitorovala situáciu na Slovensku a na Malte - bolo to v čase po vraždách investigatívnych reportérov Jána Kuciaka a Daphne Caruanovej Galiziovej - a poukazovala na "jedovatú atmosféru" voči novinárom v oboch týchto krajinách v období pred vraždami.

Spomenula aj reakciu slovinského premiéra Janeza Janšu na utorňajší článok v periodiku Politico o situácii médií v Slovinsku, keď premiér zaútočil na autorku článku, uznávanú novinárku Lili Bayerovú, a tvrdil, že "dostala pokyn nepísať pravdu, preto citovala najmä nemenované zdroje z krajnej ľavice" a zámerne si "nevšímala zdroje s menami a integritou". Janša okrem toho obvinil novinárku aj z klamstva.

"Je neobvyklé, že politik v jeho pozícii používa taký jazyk voči novinárovi," uviedla Sophie in 't Veldová.

Vyjadrila aj znepokojenie z obsahu samotného článku, v ktorom sa píše, že na tlak a nenávistné prejavy reagujú slovinskí novinári autocenzúrou.