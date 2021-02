Vo Fínsku objavili nový variant koronavírusu

Variant s označením Fin-796H kombinuje mutácie z britského a juhoafrického variantu.

18. feb 2021 o 13:59 Erik Balázs

Článok pokračuje pod video reklamou

HELSINKI. Vedci v južnom Fínsku identifikovali nový variant koronavírusu SARS-CoV-2.

Informuje o tom fínsky spravodajský portál Yle.

Súvisiaci článok Vo svete sú podľa britského splnomocnenca tisíce variantov SARS-CoV-2 Čítajte

Helsinské laboratóriá Vita Laboratories priblížili, že variant s označením Fin-796H vykazuje niektoré mutácie, ktoré sa predtým našli v britských a juhoafrických variantoch, ale ich kombináciu zatiaľ inde nezaznamenali.

„Variant sme objavili u pacienta minulý týždeň, takže podrobnosti o infekčnosti a potenciálnej rezistencii na vakcíny nie sú zatiaľ známe,“ uviedla výskumníčka Vita Laboratories Taru Meriová.

Pre relatívne dobrú epidemickú situáciu Fínska považuje Meriová za nepravdepodobné, že by variant vznikol v krajine.

Profesor virológie na univerzite v Turku Ilkka Julkunen pre portál povedal, že informácia o ďalšom variante nepredstavuje dôvod na vážnejšie znepokojenie.

„Zatiaľ by som sa veľmi neobával, pretože nemáme jasné informácie o tom, že by sa tento nový variant mohol ľahšie prenášať alebo že by ovplyvnil imunitnú ochranu vyvolanú predošlou infekciou alebo očkovaním,“ priblížil Julkunen.