Mal by nahradiť núdzový stav, Babiš ustúpil pri návrhu pandemického zákona

Sporná zostáva už len otázka odškodnenia firiem.

18. feb 2021 o 6:44 TASR

PRAHA. Český premiér Andrej Babiš ustúpil v stredu opozícii a po večernom rokovaní pristúpil na väčšinu jej pripomienok k návrhu tzv. pandemického zákona. Sporná zostáva už len otázka odškodnenia firiem, ktorú budú musieť vo štvrtok ráno vyriešiť vybraní ministri na schôdzke s Babišom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa ministri s premiérom zhodnú na tom, že v pandemickom zákone, ktorý by mal nahradiť núdzový stav, bude aj riešené aj odškodňovanie firiem, tak opozícia bude za tento zákon hlasovať, informoval portál Novinky.cz.

Opozícia odchádzala spokojná

Babiš povedal, že odškodnenie firiem "zostalo zásadným problémom", ku ktorému sú ešte potrebné analýzy. Úradníci na ministerstvách podľa jeho slov dostali v tejto súvislosti za úlohu vypracovať stanovisko k opozičnému návrhu.

Časť ministrov pritom podľa jeho slov ráno rozhodne, či je pre vládu prijateľný paragraf, ktorý zaistí firmám nárok na kompenzácie za ujmu, aká im počas pandémie vznikne.

Opoziční lídri odchádzali z rokovania s Babišom spokojní, uviedli Novinky.cz. Šéf strany ODS Petr Fiala povedal, že odškodnenie ostalo jedinou "neprekročiteľnou otázkou", pričom je dôležité, aby dotknutí ľudia mali "právnu istotu".

Zároveň vyjadril vieru v to, že sa opozícia s vládou nakoniec dohodne, aby mohla vo štvrtok o zákone hlasovať Poslanecká snemovňa.

Zákon by umožnil aj ľahšie povolávať armádu

Podľa pripravovaného pandemického zákona by česká vláda aj bez núdzového stavu mohla zatvárať obchody a služby, obmedzovať verejnú dopravu a hromadné akcie, rušiť výučbu na vysokých školách či zakazovať návštevy v nemocniciach a sociálnych zariadeniach. Zákon by umožnil vláde aj ľahšie povolávať armádu na výpomoc do nemocníc.

Hnutie STAN a strana Piráti navrhli do legislatívy zapracovať body týkajúce sa väčšej parlamentnej kontroly, odôvodňovania prijatých opatrení aj ich súdneho preskúmania. Babiš na tieto ich podmienky pristúpil.

"Som po dnešku optimistom, a dúfam, že vo štvrtok sa podarí v Snemovni pandemický zákon prerokovať," povedal šéf hnutia STAN Vít Rakušan.