Europoslankyňa: Ak sa nevyrieši Kuciakova vražda, Slovensko sa neposunie dopredu

Aj v iných krajinách sa stáva, že niekoho zavraždia, no ak funguje systém, všetko smeruje k potrestaniu nielen vrahov, ale aj ľudí za nimi. Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice bol na Slovensku problémom práve nefungujúci systém, hovorí po troch rokoch europoslankyňa SOPHIE IN 'T VELD, ktorá v prvých mesiacoch po vražde viedla monitorovacie misie na Slovensko a dodnes hodnotí posun v oblasti právneho štátu.

Slovensko sa podľa nej vyrovnalo s vraždou lepšie ako Malta, kde takisto zavraždili novinárku. V štátnych orgánoch má ľudí, ktorí to myslia dobre, ale stále je to krehké, zdôrazňuje Holanďanka.

V rozhovore okrem situácie na Slovensku vysvetľuje, prečo Maďarsko podľa nej už nie je demokraciou, ktorá ďalšia krajina Únie sa vydala maďarskou cestou a prečo by mal byť Európsky parlament silnejší, než je doteraz. Právomoci pritom na to má.

Čo vám napadlo, keď ste sa pred tromi rokmi dozvedeli, že na Slovensku zavraždili novinára Jána Kuciaka?

Pamätám si ten šok, v krátkom čase išlo o druhú vraždu novinára v Európskej únii, keďže na Malte pár mesiacov predtým zabili Daphne Galiziovú.

Mala som pocit, že sa už niečo naozaj deje, že nejde len o izolovaný incident, že ide o väčší problém. Bolo to veľmi desivé.

Krátko po tom ste prišli na Slovensko na čele monitorovacej misie Európskeho parlamentu. Čo vás najviac prekvapilo?

Je ťažké povedať, čo bolo šokujúcejšie. Počas návštevy sme sa zameriavali na to, aby sme zistili, čo sa v krajine deje a čo sa musí zmeniť. Čím viac faktov som na prvej ceste, ale aj pri ďalších návštevách a následnom súdnom procese zistila, o to viac sa ma to dotýkalo.

Vražda sa pre mňa stala veľmi osobnou témou. Nevenovali sme sa však len samotnej vražde, ale aj systému. V iných krajinách sa tiež môže stať vražda, ale ak tam funguje systém, všetko vedie k dolapeniu vinníkov a ich odsúdeniu. Na Slovensku bol problém práve v tom systéme.

Čo myslíte pod tým, že sa to pre vás stávalo osobnejším?

Ak sa venujete takémuto prípadu, uvedomíte si aj to, čo to znamená pre konkrétnych ľudí.

Boli sme pri dome zavraždenej dvojice vo Veľkej Mači, položili sme tam kvety. Keď vidíte to miesto a snažíte sa predstaviť, čo sa stalo, ako to zasiahlo ich rodiny... Najmä počas prvej návštevy sme mali dva dni plné rozhovorov s rôznymi ľuďmi, ale celý čas sme mali na stole vedľa fotografiu Jána Kuciaka a jeho snúbenice, aby nám pripomínali, prečo tam sme.

Hovoríte, že na Slovensku bol problém v systéme. Zmenil sa za tri roky?

Myslím si, že sa mení. Len pred dvoma týždňami sme hovorili so slovenskými úradníkmi, spravilo sa mnoho krokov dopredu – zmeny v polícii, v súdnictve, na prokuratúre, v spôsobe, ako sa ľudia vyberajú do funkcií, zvýšila sa transparentnosť, zodpovedných sa berú na zodpovednosť.

Toto všetko sa nemôže zmeniť zo dňa na deň, musí sa zmeniť aj kultúra v pozadí, čo nie je jednoduché. Už od prvej návštevy Slovenska som však mala pocit, že je tu síce niečo, čo môžeme nazývať bažinou – temný, špinavý, svet, ktorý si normálni ľudia nevedia ani predstaviť - no popri tom je množstvo ľudí v uliciach, ale aj v štátnej správe, ktorí sa cítili posilnení a chceli priniesť zmenu.

Sú to dobrí a slušní ľudia, ktorí túžia po modernej, efektívnej, transparentnej a čistej vláde. Tieto dve sily som cítila od začiatku.

Bola tá bažina napojená na vtedajšiu vláda premiéra Roberta Fica?

Nie som sudcom ani tribunálom, ale minimálne sú tam veľmi silné podozrenia. Novinárov nezabíjajú len tak, musí byť na to dôvod.

Napovedá tomu všetko, čo sme sa odvtedy dozvedeli: sledovanie ďalších novinárov, hrozby smerom ku Kuciakovi, čoraz väčšie kauzy, ktoré odhaľoval a pre ktoré sa im už oplatilo odstrániť ho.

Teraz je úlohou polície, prokurátorov a sudcov, aby prišli s konkrétnymi obvineniami a dokázali ich, ja to urobiť nemôžem. Je však nutné, aby sa toto všetko vyjasnilo. Kým sa to nevyjasní, nebude možné takéto praktiky úplne odstrániť. Reformy sú veľmi dôležité, ale to je pohľad dopredu. Začať fungovať čisto sa nedá, kým si nevyčistíte minulosť.

Sledovali ste súdny proces s Marianom Kočnernom a Alenou Zsuzsovou?

K rozsudku sa vyjadrovať nemôžem, ale, samozrejme, bola som veľmi sklamaná a dúfam, že nech už bude konečný verdikt akýkoľvek, bude spravodlivý.

Dá sa porovnať spôsob, akým sa s tragédiou vyrovnala Malta a akým Slovensko?

Malta zavádza mnoho reforiem, ale v istej časti slovenskej verejnej správy je väčší apetít po reformách. To hovorím od začiatku, aj keď nikdy sa celkom nedajú porovnať dve krajiny, už len preto, že Malta je oveľa menšia.

Na Malte sa doteraz denne objavujú nové škandály súčasných členov vlády, pritom by tam potrebovali rázne sa odrezať od skorumpovaných štruktúr. Na Malte vrahov nepostavili ani pred súd, na slobode sú stále ľudia podozriví zo zločinov a z podielu na vražde Galiziovej. Nie som sudcom, ale dôvodov na obavy je tam dosť.

Samozrejme, dôvody na obavy sú aj na Slovensku a myslím si, že aj tam sú ľudia, na ktorých by sa mali úrady dôkladne pozrieť, ale proces reforiem prebieha a v tom, ako sa darí vyšetrovať vrahov a ľudí za nimi, je Slovensko výrazne pred Maltou.

Na Malte je ten, kto vraždu naplánoval, stále na slobode.

Ktorí sú tí ľudia, na ktorých by sa mali úrady pozrieť?

Naozaj dúfam, že úrady sa pozrú na všetky podozrenia, ale dve mená, ktoré sa objavovali pri viacerých podozreniach, boli jednoznačne Robert Fico a Robert Kaliňák. Ich pôsobenie sa musí vyjasniť najmä v situácii, keď Fico je stále aktívny v politike.

V roku 2018 ste povedali, že sa budete pýtať aj na únos vietnamského občana slovenským vládnym špeciálom. Akú ste dostali odpoveď?

Samozrejme, aj o tom sa niekoľkokrát hovorilo. Neviem, v akom stave je teraz vyšetrovanie, v súčasnosti sa už na tento prípad nezameriavame, ale ako som povedala, aj v tomto prípade vyskakuje meno Kaliňák a treba to vyjasniť. Naposledy sme sa však zameriavali na novšie prípady, napríklad na vyšetrovanie smrti Milana Lučanského.

Fico je jedným z lídrov snahy o vyvolanie referenda a predčasných volieb. Mohla by prípadná nová vláda zvrátiť zmeny z posledných rokov?

SOPHIE IN 'T VELD (57) Holanďanka pôsobí v Európskom parlamente od roku 2004, zastupuje liberálnu stranu Demokrati 66 (názov odkazuje na rok, keď strana vznikla).

zastupuje liberálnu stranu Demokrati 66 (názov odkazuje na rok, keď strana vznikla). V europarlamente je členkou liberálnej frakcie Obnovme Európu a dlhodobo je považovaná za jednu z najvplyvnejších členiek Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Po smrti Jána Kuciaka viedla niekoľko monitorovacích misií právneho štátu na Slovensku, téme sa venuje doteraz.

Všetko sa vždy môže zvrátiť. Teraz som bola na webinári a ľudia tam hovorili, ako je na tom Európa s právnym štátom zle, že sa to zhoršuje v Maďarsku, v Poľsku, že sme stratení. Reagovala som, že máme aj pozitívne príklady a osobitne som spomenula Slovensko.

Možno to tam nie je dokonalé, ale vidíme posun, vidíme chuť ľudí.

Samozrejme, že je to krehké a že sa to môže otočiť. Vždy do toho vstupujú niečie záujmy, vždy tu budú ľudia, ktorí majú pocit, že zo zahmlenej situácie môžu profitovať. Treba tlačiť na to, aby títo ľudia boli len malou menšinou a väčšina občanov stála za čistými, efektívnymi a transparentnými demokratickými inštitúciami.

Ak sa pozrieme na štatistiky dôvery slovenských občanov v právny štát, stále je to dlhá cesta.

Európske inštitúcie v tomto nemôžu nahradiť národné inštitúcie, ale mám veľkú dôveru k slovenským občanom. Nechcú nikomu lichotiť, ale to, čo som videla v posledných troch rokoch, bolo množstvo ľudí v inštitúciách, ktorí to myslia dobre. Túto silu treba využiť.

Nie je hrozbou, že Slováci sú teraz natoľko unavení z pandémie, že podobné záležitosti pre nich prestávajú byť také dôležité? Nenahráva pandémia autokratom?

To vidíme všade vrátane môjho domovského Holandska. Len tento týždeň ústavný súd zrušil nočný zákaz vychádzania, keď povedal, že možno ide o dobrý nápad, ale podľa ústavy to tak byť nemôže.

Výnimočné opatrenia dávajú výnimočné právomoci exekutíve a obmedzuje silu parlamentu, čo je vždy rizikové. Takéto mimoriadne situácie väčšinou trvajú niekoľko týždňov, možno mesiacov. Teraz ide už o veľa dlhší čas. Nikdy predtým sme nezažili, že by sa na celom kontinente zavádzali také extrémne opatrenia na taký dlhý čas.

Vo väčšina prípadov sa tieto právomoci využívajú prinajmenšom s dobrým úmyslom. Ako v Holandsku. Myslím si, že vláda urobila chybu, varovali ich a nemali to urobiť – a to hovorím ako členka vládnej strany – ale nemysleli to ako opatrenie na útlak ľudí.

Maďarsko je iný príklad. Vláda premiéra Viktora Orbána nehanebne zneužila situáciu, aby posilnila svoju kontrolu nad štátom. To je veľmi cynické. Samozrejme, nestalo sa to zo dňa na deň, Orbán rozkladá demokratický právny štát už desaťročie.

Prekročilo už Maďarsko líniu medzi demokraciou a autokraciou?

Už pred rokmi. Naposledy začali meniť volebný systém, aby mal Fidesz moc navždy, slobodné médiá sú potláčané, až sa musia zatvárať, akademická sloboda neexistuje, opozícia je veľmi slabá, občiansku spoločnosť nútia podvoliť sa vláde…

Demokracia nie je len o voľbách, voľby majú aj v Číne. Demokracia je o brzdách a protiváhach a tie sú v Maďarsku takmer mŕtve.

Veľmi podobné je to v Poľsku a očakávam, že veľmi skoro sa k nim pridá aj Slovinsko. Ľudia niekedy hovoria, že ide o rozdiel medzi západnou a východnou Európou, ale to je hlúposť.

V prvom rade sa stačí pozrieť do Spojených štátov, kde to donedávna takisto platilo. V celej Európe však vidíme demokratické aj nedemokratické sily, jediný rozdiel je v tom, kto je práve pri moci. Na to paradoxne netreba mať ani väčšinu hlasov ľudí, čo je prípad vlád Poľska, Maďarska, Donalda Trumpa alebo Borisa Johnsona.

Čo sa s tým dá urobiť?

Je hanbou, že Európska komisia nezasiahla. Nezasiahla ani Európska ľudová strana (EPP), kam patrí Fidesz. Tá sa podľa mňa vydala cestou republikánov v Spojených štátoch, ktorých ovládli populisti.

V EPP sú to teraz vládne strany z Maďarska, Chorvátska,Grécka, Bulharska, zo Slovinska. Päť strán EPP, ktoré majú doma problém s právnym štátom a dodržiavaním základných ľudských práv. Ak je päť z 27 členských štátov v zóne ohrozenia a vo všetkých vládnu členovia EPP, znamená to, že problém je v EPP.

Vy ste z liberálnej frakcie Obnovme Európu, v ktorej je aj ANO českého premiéra Andreja Babiša. Ten je podozrivý zo zneužitie európskych zdrojov a z konfliktu záujmov. Nie je aj to problém?

Žiadna politická rodina nie je imúnna voči problémom, neexistuje monopol na autoritatívne tendencie či na korupciu.

Uznávam, že Babiš a jeho kroky sú problémom, viem, že ovládol aj médiá. Európsky parlament o tom prijal veľmi kritickú rezolúciu, ktorú podporila aj veľká väčšina našej frakcie, takže nemáme problém to priznať.

Zároveň si nemyslím, že Česko ide rovnakou cestou ako Maďarsko, prinajmenšom tam stále fungujú inštitúcie. Štátny zástupca začal Babiša vyšetrovať, čo dokazuje, že koná nezávisle. To je to, na čom záleží. Problémy sú všade, otázkou je, ako sa s nimi štát vyrovnáva. Keď náš člen z Estónska vytvoril vládu s krajnou pravicou, čo sa nám nepáčilo, spustili sme sami monitorovací mechanizmus, ktorý vládu sledoval. Niekde si musíme nakresliť líniu toho, čo je prijateľné.

V tomto vidím kvalitatívny rozdiel oproti EPP. My pritom potrebujeme silných a zdravých ľudovcov, bez pluralizmu nevieme vybudovať silnú demokraciu. Hovorím však, že EPP je podobne ako americká Republikánska strana zožieraná zvnútra, pretože nevie alebo nechce spomedzi seba vyradiť elementy, ktoré pôsobia ako gangrény. Ak má problém EPP, problém má celá Európa.

Hovoríte, že Komisia nerobí dosť proti Poľsku a Maďarsku. Spustila pritom článok 7 Lisabonskej zmluvy, ale efektívnemu potrestaniu bráni to, že krajiny budú navzájom tresty proti sebe vetovať. Čo môže urobiť?

Je toho mnoho. V prvom rade by mala byť Komisia tvrdšia pri tom, ako posiela krajiny pred Súdny dvor Európskej únie. Niečo sa už na súd dostalo, no Maďarsko ukázalo Komisii prostredník s tým, že mu je to jedno a nebude uplatňovať rozhodnutia súdu.

Pokiaľ ide o súdne rozhodnutia proti Poľsku, Komisia koná veľmi pomaly. Kým spíšu svoj právny názor, poľská vláda zabije nezávislosť súdnictva. Toto sa dá naozaj pripísať na vrub Európskej komisii.

Od januára tiež platí podmienka právneho štátu v rozpočte, čo by sa malo uplatňovať od prvého dňa, ale Komisia to nerobí a namiesto toho počúvame rôzne výhovorky.

Čo sa dá urobiť z parlamentnej pôdy?

Veľmi rada by som skúsila za toto dostať Komisiu pred súd. Môžeme konať v oblasti rozpočtu, parlament je však príliš mäkký. Predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej by sme mohli povedať, že ak nezačne uplatňovať zákony, vyhodnotíme to ako o zanedbanie povinností, čo je vážny prečin a dôvod na jej odvolanie. Nehovorím, že to máme teraz urobiť, ale je to teoreticky jedna z možností.

Rovnako aj šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella sme podľa mňa mali dotlačiť k odchodu po návšteve Ruska, kde sa len prizeral, ako Moskva vyhosťuje troch diplomatov štátov Únie. Nemá danosti na tento post.

Ak parlament tieto právomoci má, prečo ich nevyužíva?

Dôvodov je viac. Počas pandémie sú oslabené viaceré parlamenty. Nemôžeme sa stretávať, odvážnejšie opatrenia sa jednoduchšie prijímajú, ak sú poslanci pri sebe fyzicky. Nezávisí to však len od pandémie, niektoré parlamenty sú silnejšie, iné slabšie, rozdiel je aj v ich vedení. Vo všeobecnosti si však myslím, že parlament by mal konať ráznejšie.

Ktoré právomoci by Európsky parlament mal mať, a nemá?

Mal by mať právo navrhovať zákony, vykonávať plnohodnotné parlamentné vyšetrovanie vrátane predvolávanie svedkov pod prísahou, právo odvolať konkrétneho komisára. Nejde len o parlament, ale celkovo o obmedzenie sily Komisie. Tá jednostranne rozhoduje o príliš veľa veciach, roky to fungovalo bez problémov, ale pri tejto Komisii mám pocit, že zneužíva svoje právomoci a slúži národným vládam namiesto občanom. To považujem za nesprávne.

Prečo má byť pre obyčajného občana dôležité, aký silný je Európsky parlament? Mnohí sa skôr boja, aby „Brusel“ nezobral príliš veľa právomocí ich národnej vláde.

Demokracia je o brzdách a protiváhach. Európska únia pri externých krízach, akými bola finančná kríza, migračná kríza, pandémia, ekonomický prepad, brexit a podobne, získava nové právomoci. Napríklad právomoc nakupovať vakcíny pre všetky štáty. To je dobré, v súčasnom svete už nekonkurujeme sebe navzájom, ale Spojeným štátom, Rusku, Číne, Huawei či Facebooku.

Tieto právomoci na seba preberá Komisia a ak niekto získa viac sily, treba ho viac kontrolovať, preto potrebujeme silný parlament. Preto je dôležité, aby sa Európsky parlament stal skutočným strážnym psom. Predstavte si situáciu, že by ste na Slovensku mali len vládu bez parlamentu, ktorý by ju kontroloval, to by bolo veľmi nezdravé.

Hovoríte o krokoch smerom k federalizácii Európskej únie?

Ja sa toho slova nebojím, ale niektorí ľudia sa pri jeho používaní až príliš vzrušujú. Keď sa pozrieme na výzvy, ktoré pred sebou máme, Európa musí ako politická sila veľmi rýchlo vyrásť. Od druhej svetovej vojny sme žili pod americkým dáždnikom, ale Američania už majú svoje vlastné záujmy, nebudú na nás dozerať, namiesto toho si vybudujú vlastné spojenectvá. Vždy bude spojencami, ale musíme sa o seba postarať sami, dospieť politicky a dospieť veľmi rýchlo.