Starosta českého Chebu: Nemecko by vzalo našich pacientov, Blatný to odmieta, vraj priznáme zlyhanie

Uzavretý Cheb je jedným z troch najpostihnutejších okresov v Česku.

17. feb 2021 o 18:43 Nina Sobotovičová

Zo štvrtka na piatok česká vláda uzavrela tri najpostihnutejšie okresy – Cheb, Sokolov a Trutnov. Na hraniciach okresov vyrástli kontrolné stanovištia, kde hliadkujú policajti. Vedenie polície však vopred priznalo, že výnimiek vo vládnom uznesení je toľko, že ak bude niekto chcieť obmedzenia obísť, tak sa mu to podarí.

V uzavretom okrese Cheb na hraniciach s Nemeckom je situácia stále mimoriadne vážna. Covidových pacientov musia vrtuľníkmi prevážať aj do nemocníc vzdialených stovky kilometrov, čo podľa starostu Chebu ANTONÍNA JALOVCA stojí nemalé sumy. Nemecko regiónu ponúklo pomoc, českých pacientov by tak mohli prijať nemecké nemocnice. Minister zdravotníctva Jan Blatný to však odmietol.

„Povedal, že by tým Česko priznalo svoje zlyhanie. Pre ministra Blatného je najpodstatnejšie nepriznať zlyhanie, nech to stojí, čo to stojí,“ zdôrazňuje Jalovec v rozhovore pre SME.

Ako sa zmenila situácia po uzavretí vášho okresu? Dodržiavajú obyvatelia Chebu uzáveru na hraniciach okresu, alebo sa, naopak, snažia pravidlá obchádzať?

To, že situácia je veľmi vážna, si ľudia v Chebe uvedomujú už niekoľko týždňov.

Antonín Jalovec na post starostu Chebu kandidoval s podporou hnutia STAN, ktoré vedie Vít Rakušan. (zdroj: Archív A.J.)

Sami od seba preto začali poctivejšie dodržiavať aktuálne platné obmedzenia. Treba však povedať, že ako väčšina opatrení našej vlády aj uzávera na hraniciach okresu pripúšťa toľko všemožných výnimiek, že keby som chcel, ja sám si nájdem tak osem dôvodov, prečo opustiť náš uzavretý okres. A nešlo by vyslovene o nevyhnutné dôvody.

Sme tu v Česku a všetci sme tak trochu švejkovia, takže časť ľudí je určite schopná výnimky zneužívať a dostať sa von, aj keď by to robiť nemali.

Musím však povedať, že oveľa väčšej časti ľudí komplikuje život uzávera na hraniciach s Nemeckom. S Nemeckom sme dnes totiž aj ekonomicky do veľkej miery prepojení viac než so zvyškom republiky.

Práve Nemecko vám prišlo na pomoc, keď ponúklo covidovým pacientom možnosť liečiť sa v nemeckých nemocniciach. Česká vláda však takéto cezhraničné presuny pacientov zatiaľ odmieta. Tvrdí, že na nemeckú pomoc príde čas až v momente, keď bude v celom Česku vyčerpaných 90 percent všetkých lôžok intenzívnej starostlivosti. Vy teda zatiaľ nemôžete využiť ponúkanú pomoc Nemecka?

Lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa však zapĺňajú veľmi disproporčne.

V niektorých krajoch ich je ešte stále pomerne dosť voľných, no to sa bavíme napríklad o Zlínskom či Juhomoravskom kraji, teda o regiónoch na opačnom konci republiky.

Nemocnica v Chebe aj karlovarská krajská nemocnica sú už na hrane svojich kapacít, takže pacientov z nášho mesta a okresu už treba prevážať do oveľa vzdialenejších zariadení, napríklad do nemocnice v okresnom meste Klatovy (vzdialeného 130 kilometrov) alebo až do Brna (vzdialeného 400 kilometrov). Prevozy na dlhšiu vzdialenosť v sanitkách nie sú diskomfotné iba pre pacientov, ale aj pre zdravotníkov, obzvlášť v tomto počasí. Prevozy vrtuľníkom sú zasa mimoriadne nákladné, bavíme sa o státisícoch až miliónoch korún.