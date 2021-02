V Kigali sa začal súd s mužom, ktorého osud inšpiroval vznik filmu Hotel Rwanda

17. feb 2021 o 14:30 TASR

KIGALI. Paul Rusesabagina, ktorého konanie počas genocídy v Rwande poslúžilo ako námet pre film Hotel Rwanda, predstúpil v stredu pred súd v Kigali v kauze obvinení zo spáchania závažných trestných činov vrátane terorizmu.

Rusesabagina počas genocídy v Rwande v roku 1994, pri ktorej zomrelo 800.000 ľudí, zachránil viac ako 1200 osôb. V priestoroch hotela Hôtel des Mille Collines, kde pracoval ako manažér, ich vtedy chránil pred milíciami Interahamwe, vedenými extrémistickými Hutuami, ktorí vyvražďovali Tutsiov i svojich vlastných umiernených súkmeňovcov.

Medaila za slobodu

Niekoľko mesiacov po premiére filmu Hotel Rwanda mu americký prezident George Bush udelil prezidentskú Medailu za slobodu a ocenil jeho súcit k ohrozeným ľuďom a odvahu zoči-voči genocídnemu teroru.

Rusesabagina žil niekoľko rokov v zahraničí: má belgické občianstvo i americkú zelenú kartu a vlastní nehnuteľnosti v Texase aj Bruseli, ale na jeseň minulého roku bol za záhadných okolností uväznený v Kigali. Jeho príbuzní tvrdia, že sa stal obeťou únosu v zahraničí, odkiaľ bol dopravený do Rwandy.

Bývalý hoteliér bol následne obvinený z 13 trestných činov vrátane terorizmu, financovania a zakladania militantných skupín, vraždy, podpaľačstva a sprisahania s cieľom naverbovať do ozbrojených skupín aj deti.

Spiaca sopka

Pred súd sa Rusesabagina postavil spolu s 20 ďalšími osobami, ktoré čelia podobným obvineniam.

Rusesabaginov advokát hneď na úvod pojednávania vystúpil s argumentom, že súd nemá právomoc súdiť jeho mandanta, keďže je občanom Belgicka. Žiadal tiež preskúmať, ako sa jeho mandant dostal do väzby, a namietal, že to nebolo v súlade so zákonmi. Aj Rusesabaginove deti tvrdia, že ho Rwanda dala uniesť.

Po tom, ako Rusesebaginu preslávil film Hotel Rwanda, sa tento bývalý hotelový manažér stal veľkým kritikom režimu dlhoročného rwandského vládcu Paula Kagameho: upozorňoval, že etnické konflikty sa opäť prehlbujú a "Rwanda je spiacou sopkou, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť". Vyčítal Kagamemu aj diktátorské sklony a potlačovanie politickej opozície. Prezident ho zasa zvykne označovať za "vyfabrikovaného hrdinu".

Žiadajú spravodlivý proces

Experti Kagameho chválili za rýchlu rekonštrukciu krajiny po genocíde a pozdvihnutie životnej úrovne obyvateľstva. Ľudskoprávni aktivisti ho však často opisujú ako autoritárskeho vládcu. Kagame sa bráni, že chce len predísť opätovnému vypuknutiu etnického násilia.

Na súde Rusesebagina pripustil, že pomáhal pri vytváraní Frontu národného oslobodenia (FLN) - ozbrojeného hnutia, ktoré sa predtým snažilo oslobodiť Rwandu od Kagameho.

Súd s Rusesabaginom pritiahol medzinárodnú pozornosť: USA, ktoré mu v roku 2005 udelili prezidentskú Medailu slobody, žiadajú preňho spravodlivý proces, zatiaľ čo Európsky parlament vyzval na jeho prepustenie.