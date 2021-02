Číne nevychádza reštart populačnej explózie. Na vine je aj znečistenie

Počet registrovaných pôrodov v Číne vlani poklesol takmer o tretinu.

17. feb 2021 o 15:55 Juraj Buch, TASR

LONDÝN. Znečistené ovzdušie zvyšuje riziko neplodnosti.

Vyplýva to z analýzy 18-tisíc čínskych párov, ktorá zistila, že ľudia, ktorí žijú v prostredí s vyššou úrovňou znečistenia mikročasticami, čelia vyššiemu riziku neplodnosti o 20 percent, píše sa v štúdii, ktorej výsledky uverejnil britský denník The Guardian.

Ide o obdobie jedného roka, počas ktorého sa ženám nepodarilo otehotnieť.

Vzorka ulice

Výskum viedol vedec Qin Li z Centra pre reprodukčnú medicínu v Pekingu. Uviedol, že budúci rodičia majú oprávnené obavy zo znečistenia ovzdušia.

"Početné štúdie zaznamenali, že znečistenie ovzdušia je spojené s mnohými nepriaznivými procesmi v tehotenstve," upozornil Qin Li.

"Približne u 30 percent neplodných párov je príčina neplodnosti nevysvetlená. Štúdia naznačuje, že znečistenie malými časticami by mohlo byť ďalším rizikovým faktorom neplodnosti,“ vysvetlil Qin Li s tým, že objektívnymi faktormi neplodnosti sú vek, hmotnosť a fajčenie.

Predchádzajúce štúdie priniesli rôzne výsledky, v závislosti od vybraných skúmaných skupín osôb. Buď boli z výskumu úplne vylúčené neplodné páry, alebo sa výskumy uskutočňovali na klinikách pre neplodnosť. "Naše výsledky pochádzajú z bežnej populácie,“ dodal Qin Li.

Výskum publikovaný v časopise Environment International bol založený na údajoch z rozhovorov a dotazníkov od 18 571 párov, ktoré boli súčasťou veľkého čínskeho prieskumu plodnosti vydatých žien.

V Číne sa od žien vyžaduje, aby sa pred pokusom o otehotnenie zaregistrovali na úradoch, čo vedcom umožňuje vyžiadať si informácie od všetkých žien, ktoré mali v úmysle otehotnieť.

Ťažko znečistený čínsky vzduch

Priemerná úroveň znečistenia prostredia čínskych párov bola 57 mikrogramov na meter kubický. V londýnskom ovzduší lieta priemerne v kubickom metri 13 mikrogramov.

"Vplyv znečisteného ovzdušia na schopnosť reprodukcie je dosť vysoký. Ak by sa v ďalších výskumoch podobné výsledky dosiahli aj v menej zamorenom prostredí, bolo by to veľmi znepokojujúce," uviedol Tom Clemens zo škótskej University of Edinburgh.

Úrovne znečistenia v Číne sú podľa neho pomerne vysoké, ale nepriaznivé účinky na reprodukciu sú dokázané aj pri oveľa nižších úrovniach. "Takže jednoznačne platí, že zlá kvalita ovzdušia ovplyvňuje reprodukčný systém," uviedol Clemens.

Pôrodnosť v Číne štyri roky klesá

Agentúra AFP informovala, že počet registrovaných pôrodov v Číne vlani poklesol takmer o tretinu voči celkovému počtu narodení hlásených rok predtým.

Ide o najnovší znak toho, že uvoľnenie prísnej politiky rodinného plánovania neprináša očakávanú populačnú explóziu.

Po desaťročiach "politiky jedného dieťaťa" Peking v roku 2016 zmenil pravidlá a umožnil rodinám, aby mohli mať dvoch potomkov.

Toto opatrenie podnietili obavy z rýchlo starnúceho čínskeho obyvateľstva a stenčujúcej sa pracovnej sily.

Údaje poskytnuté čínskym ministerstvom verejnej bezpečnosti ukazujú, že v roku 2020 bolo v Číne približne desať miliónov registrovaných pôrodov, čo je o 15 percent menej než v roku 2019.

Podľa oficiálneho štatistického úradu sa však vlani narodilo v Číne až 14,7 milióna detí.

Množstvo narodených detí je zvyčajne nižšie než skutočné číslo pôrodov, keďže nie všetci rodičia okamžite oznamujú úradom narodenie potomka. Počet pôrodov v krajine klesá už štvrtý rok za sebou.

Odborníci na demografiu odhadujú, že môže trvať 15 rokov, kým bude mať politika dvoch detí poznateľný vplyv na počet obyvateľov. Medzitým sa očakáva, že počet čínskych dôchodcov sa do roku 2025 zvýši na 300 miliónov.