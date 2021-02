Prioritou dezignovaného talianského premiéra bude obnova krajiny

Vlády chce bojovať proti hospodárskej kríze spôsobenej pandémiou.

17. feb 2021 o 14:22 TASR

RÍM. Prioritou novej talianskej vlády bude boj proti hospodárskej kríze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu a obnova krajiny. Povedal to počas stredajšieho prejavu v talianskom Senáte, hornej komore parlamentu, dezignovaný premiér Mario Draghi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vláda nechce strácať čas

Široká koalícia je podľa Draghiho prejavom "pocitu zodpovednosti (politických) strán", ktoré sú v záujme krajiny pripravené konštruktívne spolupracovať. "Táto vláda vzniká v núdzovej situácii. Sme občanmi štátu, ktorý nás vyzýva, aby sme v boji s pandémiou nestrácali čas," cituje Draghiho agentúra APA.

Súvisiaci článok Zachránil euro, teraz má spasiť Taliansko, Draghi však na to potrebuje Salviniho Čítajte

Koronavírusová kríza predstavuje pre Taliansko možnosť na obnovu, tak ako tomu bolo aj po druhej svetovej vojne. "Dnes máme - rovnako ako vlády v povojnovom období - možnosť, či skôr povinnosť, znova začať s obnovou krajiny," povedal Draghi podľa agentúry AFP.

Draghi, bývalý šéf Európskej centrálnej banky, prisľúbil, že jeho vláda sa bude zasadzovať za zrýchlenie tempa očkovania - posilniť by sa mali kapacity nemocníc a pomáhať by mala i armáda. Vyslovil sa za návrat detí do škôl a predĺženie školského roka.

Digitalizácia, ekológia a inovácie

Strategickými cieľmi novej vlády sú inovácie, digitalizácia, ekológia, vzdelávanie, sociálna spravodlivosť a posilnenie zdravotníckeho systému. Za významné body vládneho programu považuje Draghi aj podporu mládeže a ľudského kapitálu. Poukázal na dôležitosť rovnosti príležitostí a podporu medzigeneračnej solidarity. Draghi zdôraznil, že Taliansko sa chce zasadzovať za čoraz užšiu integráciu v EÚ.

V stredu neskoro večer by mali senátori hlasovať o vyslovení dôvery jeho vláde, vo štvrtok je na rade dolná komora parlamentu. Ide o formalitu, keďže Draghi má v oboch komorách dostatočnú podporu.

Politická kríza vypukla v Taliansku začiatkom januára, keď expremiér Matteo Renzi stiahol svoju stranu Italia Viva (IV) z vládnej koalície. Vláda premiéra Giuseppeho Conteho, ktorá pôsobila od septembra 2019, tým prišla o parlamentnú väčšinu a 26. januára podala demisiu.