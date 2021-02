Prečo stroskotala loď pri Mauríciu? Kapitán hľadal internet

Vlani v júli narazila loď MV Wakashio na dno pri Mauríciu a spôsobila ekologickú katastrofu.

17. feb 2021 o 13:48 ČTK

PORT LOUIS. Nehodu japonskej nákladnej lode, ktorá vlani v júli stroskotala pri koralovom pobreží ostrova Maurícius a po úniku pohonných hmôt spôsobila ekologickú katastrofu, pravdepodobne spôsobila ľahkovážnosť kapitána plavidla.

Internet pre posádku

Kapitán Sunil Kumar Nandeshwar vyšetrovateľom povedal, že sa 25. júla s loďou MV Wakashio priblížil k pevnine, pretože sa chcel pripojiť na internet, informoval britský spravodajský portál BBC.

"Na lodi nebolo žiadne pripojenie k internetu a súhlasil som, že zájdem do doku na Mauríciu, aby členovia posádky mohli komunikovať so svojimi príbuznými, pretože to pomáha udržať v tíme dobrú náladu," vysvetlil 58-ročný Ind.

Nandeshwar, ktorý bol aj so svojím zástupcom zadržaný, tiež oznámil, že vo vodách pri Mauríciu kormidloval najmenej pätnásťkrát a často sa k pobrežiu priblížil na 30 námorných míľ (necelých 56 kilometrov). V osudový júlový deň sa však priblížil až na 5 námorných míľ (9,3 kilometra).

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8XHsEMVfQhQ

Oslava a žiadna odpoveď na varovanie

Svedkovia počas vyšetrovania uviedli, že na lodi vtedy prebiehala oslava narodenín. Podľa niektorých členov posádky im kapitán povolil piť, hoci na palube platil zákaz konzumácie alkoholu a drog.

Magazín Forbes upozornil, že sa na lodi nachádzalo len 20 členov posádky, čo je na loď dlhú 300 metrov nedostatočný počet.

Jeden zo svedkov tvrdil, že pobrežná stráž opakovane upozorňovala loď na nebezpečný kurz, nedostala však žiadnu odpoveď.

Náraz na plytčinu poškodil nádrže, z ktorých uniklo približne tisíc ton paliva a zasiahlo rozľahlú oblasť s ohrozenými druhmi koralov, živočíchov a rastlín. V auguste sa vrak lode rozlomil.