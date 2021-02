Prípadom unesenej dubajskej princeznej sa bude zaoberať OSN

Princezná Latífa zo svojho únosu a nedobrovoľného väznenia viní svojho otca.

17. feb 2021 o 12:06 TASR

LONDÝN/DUBAJ. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCHR) sa bude zaoberať prípadom princeznej Latífy, ktorá zo svojho únosu a nedobrovoľného väznenia viní svojho otca, viceprezidenta Spojených arabských emirátov (SAE) a emira Dubaja. Informovala o tom v stredu britská stanica BBC.

BBC v utorok zverejnilo sériu videí, na ktorých dubajská princezná (35) hovorí, že sa údajne nachádza v zajatí a "bojí sa o svoj život". Dcéra jedného z najbohatších a najvplyvnejších mužov SAE, emira Muhammada ibn Rášida Maktúma, sa na verejnosti neukázala od marca 2018, keď sa neúspešne pokúsila z Dubaja utiecť na lodi. BBC uviedla, že tieto videá boli natočené asi rok po jej nevydarenom pokuse o útek.

Obavy z jej stavu vyjadrila aj Británia

Videá sa rozhodli zverejniť priatelia Latífy pre obavy z toho, že im zo svojho zajatia prestala posielať tajné správy, píše BBC. Zároveň urgujú OSN, aby žiadala od SAE spresnenie stavu princeznej a miesta, kde sa nachádza.

Prípadom sa má podľa OSN zaoberať jej pracovná skupina pre svojvoľné zadržiavanie. V rámci vyšetrovania, ktoré bude možné začať po zanalyzovaní spomínaných videí, mieni vypočuť viacerých predstaviteľov SAE, píše BBC s odvolaním sa na hovorcu z prostredia OSN.

Obavy zo stavu väznenej princeznej vyjadrila aj Británia. Napriek tomu, že nie je do riešenia prípadu priamo zapojená, bude vývoj v rámci vyšetrovania podrobne sledovať, vyjadril sa pre spravodajskú televíziu SkyNews šéf britskej diplomacie Dominic Raab.

Raab označil prípad unesenej princeznej a zverejnené videá za "znepokojujúce". Ľudia chcú podľa neho vidieť, že dubajská princezná je nažive a v dobrom zdraví.

Je v domácom väzení

Princezná Latífa tvrdí, že jej pokus o útek zo SAE prekazilo policajné komando, ktorého členovia ju po jej nútenom návrate do Dubaja "zbili, zdrogovali a uvalili do väzenia", informuje SkyNews. V súčasnosti by sa mala nachádzať v domácom väzení vo vile na neznámom mieste, ktorú strážia ozbrojení policajti. Požaduje vydanie svojho pasu a umožnenie opustiť územie SAE.

Od dubajského emira v roku 2019 utiekla do Británie aj jeho exmanželka princezná Hajá, kde požiadala súd o rozvod a ochranu ich maloletých detí pred vydaním do SAE.

Britský súd vlani rozhodol, že emir nariadil únos svojich dvoch dcér z predchádzajúceho manželstva, Latífy a Šamsy, a zastrašoval svoju odlúčenú manželku Haju. Právnici dubajského emira všetky obvinenia popierajú.